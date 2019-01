Israel iski Syyriassa Iranin kohteita vastaan

Israel on iskenyt Iranin kohteita vastaan Syyriassa, kertoo Israelin armeija.

Armeija kertoi lausunnossaan iskevänsä Iranin vallankumouskaartien joukkoja vastaan Syyriassa ja varoitti Syyrian armeijaa aiheuttamasta harmia Israelin alueelle tai joukoille.

Tarkempia tietoja iskuista ei kerrottu. Syyrian tilannetta seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoi, että Israel on iskenyt pääkaupunki Damaskoksen liepeille ja pääkaupungin lentokentän alueelle. BBC:n mukaan Damaskoksessa on kuultu kovaäänisiä räjähdyksiä. Järjestö kertoi myös kuolonuhreista.

Israel kertoi sunnuntaina torjuneensa Syyrian puolelta ammutun raketin. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Syyria oli syyttänyt Israelia ilmaiskuista Syyrian eteläosaan.

Venäjän armeijan mukaan Syyrian ilmapuolustus tuhosi seitsemän Israelin ammusta sen jälkeen, kun neljä Israelin F16-hävittäjää "ampui raketteja Syyrian alueelle".

Netanjahu uhmakkaana

Israel on pyrkinyt estämään päävihollisensa Iranin aseman voimistumisen Syyriassa. Se on jo aikaisemmin tehnyt satoja ilmaiskuja kohteisiin, joiden se sanoo olevan yhteydessä Iraniin tai Iranin tukemaan libanonilaiseen Hizbollah-järjestöön.

– Meillä on pysyvä käytäntö: iskemme iranilaisiin kohteisiin Syyriassa ja haavoitamme keitä tahansa, jotka yrittävät haavoittaa meitä, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sunnuntaina.

Israel ei yleensä pahemmin kommentoi Syyriaan suuntautuvia toimiaan. Viime vuoden toukokouussa Israel kertoi iskeneensä lähes koko Iranin infrastruktuuria vastaan Syyriassa. Kyseessä oli sen suurin operaatio Syyriassa sen jälkeen, kun maassa alkoi sota vuonna 2011.