Israel ja palestiinalaiset sopuun tulitauosta Gazassa – parissa päivässä yli 30 kuolonuhria

Gazan tulitauosta on päästy sopuun, kertovat Egyptin ja Islamilainen Jihad -ryhmän lähteet. Lähteiden mukaan tulitauko tuli voimaan aamulla kello puoli kuusi paikallista aikaa.

– Tulitaukosopimus on Egyptin ponnistusten seurausta, egyptiläislähde sanoi.

Egyptiläislähteiden mukaan palestiinalaisryhmittymät ovat sopineet, että Gaza rauhoittuu ja mielenilmaukset pyritään pitämään mahdollisimman väkivallattomina. Israel on niin ikään sitoutunut tulitaukoon ja lupautunut pidättäytymään väkivallasta mielenosoitusten aikana.

Yli 30 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin Gazaan tekemissä ilmaiskuissa. Viranomaisten mukaan tuoreimmissa iskuissa olisi kuollut kuusi saman perheen jäsentä, heidän joukossaan kolme lasta ja kaksi naista.

Israel on tehnyt viime päivinä useita ilmaiskuja Gazaan. Israelin armeija kertoi vastanneensa iskuilla raketteihin, joita on ammuttu Gazasta yli 350. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut, että rakettitulen Gazasta on loputtava tai iskuja tulee lisää.

Israel sanoo tehneensä iskut Islamilainen Jihad -ryhmän kohteisiin. Israelin ilmaisku tappoi aiemmin tällä viikolla ryhmän komentajan Baha Abu al-Atan.

YK:n edustaja Nikolai Mladenov saapui Egyptiin keskiviikkona neuvotellakseen kriisin rauhoittamisesta. YK:n ja Egyptin rooli on aiempia tulitaukoja neuvoteltaessa ollut tärkeä.

Israel ei kurittanut Hamasia

Yhtään israelilaista ei ole kuollut tulituksessa. Israelin sairaalalähteiden mukaan viitisenkymmentä ihmistä on käynyt hoidettavana lievien vammojen vuoksi. Lähellä Gazan rajaa sijaitsevat koulut ovat olleet kaksi päivää suljettuina.

Israelin on katsottu kuitenkin pyrkineen välttämään laajempaa yhteenottoa, sillä se on rajoittanut iskunsa Islamilaisen Jihadin kohteisiin ja välttänyt Gazaa hallitsevan Hamasin kohteita.

– Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Israel on tehnyt eron Hamasin ja Islamilaisen Jihadin välillä. Tekemällä näin se on luopunut kiveen hakatusta periaatteestaan, että Gazaa hallitseva Hamas vasta kaikesta, mitä Gazan alueella tapahtuu. Nyt taisteluita käydään vain Islamilaista Jihadia, ei Hamasia vastaan, kirjoitti Maariv-lehdessä yhteenottoa kommentoinut Ben Caspit.

Hamas vakuutti kuitenkin, ettei se ole hylkäämässä liittolaistaan.

– Niin kauan kuin Israelin sotakoneet pommittavat Gazan kaistaa, vastarinta tulee vastaamaan Israelin aggressioon ja puolustamaan palestiinalaisia, ryhmittymien yhteislausunnossa sanottiin.

Israel ja Gazan palestiinalaisryhmittymät ovat käyneet kolme sotaa sitten vuoden 2008.