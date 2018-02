Israel perääntyi verokiistassaan Pyhän haudan kirkon kanssa

Israel on jäädyttänyt uudet veromääräykset, joista puhkesi verokiista Pyhän haudan kirkkoa hallitsevien kristittyjen kirkkokuntien kanssa. Pääministeri Benjamin Netanjahun kanslia ilmoitti, että asiaa selvittämään asetaan työryhmä.

Kolme kristittyä kirkkokuntaa suivaantui uusista verosäännöistä ja sulki sunnuntaina kirkon vastalauseena. Pyhän haudan kirkko on yksi Jerusalemin tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista, joten kirkkoon pyrkivät turistit ovat rukoilleet kadulla sen ulkopuolella.

Israel on pyrkinyt keräämään kiinteistöveroja kirkon kaupallisessa käytössä olevista omistuksista. Jerusalemin pormestari Nir Barkat on sanonut, että kirkolla on kaupungille 650 miljoonan shekelin (152 miljoonan euron) verorästit.

Tiistaina ei vielä selvinnyt, avaako kirkko nyt ovensa uudelleen.