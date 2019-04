Israel saattaa jäädä tämän miehen käsiin – Parlamenttivaalit pidetään tänään

Israelissa tänään pidettävissä parlamenttivaaleissa selviää, päästävätkö äänestäjät Benjamin Netanjahun viidennelle pääministerikaudelle.

Ennakkotietojen mukaan Netanjahun keskusta-oikeistolainen Likud-puolue taistelee tiukasti suurimman puolueen asemasta uuden keskustalaisen Kahol Lavan -puolueen kanssa.

Vain pari kuukautta sitten perustuttua Kahol Lavania – eli "sini-valkoisia" – johtaa Israelin asevoimien entinen komentaja Benny Gantz. Hän on hakenut puolueelleen nostetta vaatimalla pääministerikausien määrän rajoittamista sekä lakia, joka estäisi rikoksesta tuomittujen henkilöiden toimimisen maan parlamentissa.

Gantzin puolueen kannatus on noussut nopeasti, mutta vaalien ykkössijakaan ei takaa pääministerin paikkaa. Ratkaisevaa on se, mitä tapahtuu hallitusneuvotteluissa Israelin hyvin pirstaleisessa parlamentissa. Netanjahun puolueella arvellaan olevan paremmat mahdollisuudet enemmistökoalition kasaamiseen.

Netanjahun asema on joka tapauksessa vakavasti uhattuna häneen kohdistuvien korruptiotutkimusten vuoksi.

Israelin oikeuskansleri Avichai Mandelblit ilmoitti helmikuun lopussa – vain kuusi viikkoa ennen vaaleja – että Netanjahua vastaan tullaan nostamaan syytteitä kolmessakin eri jutussa. Rikosnimikkeet, joista pääministeriä epäillään, ovat lahjonta, petos ja luottamuksen väärinkäyttäminen.

Osa syytteistä liittyy noin 264 000 dollarin arvoisten lahjojen vastaanottamiseen liikemiehiltä siten, että niihin on mahdollisesti liittynyt vastapalveluksia.

Pääministeriä syytetään myös maan laajalevikkisimmän lehden Yedioth Ahronothin lahjontayrityksestä. Netanjahun väitetään yrittäneen saada lehden sisältöä itselleen suosiollisemmaksi tarjoamalla tämän kilpailijan toimintamahdollisuuksien rajoittamista.

Pääministerin väitetään tarjonneen "kannustimia" myös verkko-operaattori Bezeqille, jotta sen ylläpitämä uutisportaali Walla olisi julkaissut positiivisempia juttuja.

Netanjahu on ilmoittanut pitävänsä syytteitä poliittisena ajojahtina.

Syytteiden nostamisesta kertonutta oikeuskansleri Mandelblitiä on tähän asti pidetty suorastaan Netanjahun luottomiehenä. Netanjahu itse poimi miehen korkeaan virkaansa vuonna 2016.

Jos Netanjahu voittaa vaalit ja hallitusneuvottelut, hän voi jatkaa maan pääministerinä tulevaan vuodenvaihteeseen asti. Sen jälkeen korruptio-oikeudenkäynti tulee vaiheeseen, jossa Netanjahun on todennäköisesti pakko vetäytyä tehtävistään. Lähtö voi tulla jo paljon aiemminkin.

Kansalaiset tietävät asetelman ja juuri se voi vaikuttaa vaalitulokseen. Oikeusprosessin osapuolena kamppaileva pätkäpääministeri ei ole maan etu.

Kysymys on viime kädessä siitä, kenelle uskalletaan jättää vastuu maan kansallisesta turvallisuudesta. Netanjahu on ollut tässä poikkeuksellisen vahva, mutta nyt vastapuolella – uuden Kahol Lavan -puolueen riveissä – on peräti kolme entistä Israelin asevoimien komentajaa: Gantz, Moshe Yaalon ja Gabi Ashkenazi.

Netanjahun tilannetta pahentaa se, että hänen väitetään rahastaneen Israelin kansallisella turvallisuudella. Gantz on vaatinut puolueettomia tutkimuksia Haaretzin väitteistä, joiden mukaan Netanjahu olisi netonnut miljoonia ThyssenGruppenin ja Egyptin välisistä sukellusvenekaupoista.