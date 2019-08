Israelilaissotilaat ampuivat neljä palestiinalaista Gazan rajalla

Israelilaissotilaat ovat ampuneet kuoliaaksi neljä palestiinalaista Gazan raja-alueella lauantaina.

Israelin armeijan tiedottajan mukaan sotilaat avasivat tulen, kun yksi palestiinalaisista oli ylittänyt rajan. Tiedottajan mukaan rajan ylittänyt palestiinalainen oli heittänyt israelilaissotilaita käsikranaatilla.

Israelin armeija kertoo Twitterissä, että palestiinalaisilla oli aseita ja kranaatteja.

– Terroristit lähestyivät Israelia Gazasta, ja heillä oli AK-47-rynnäkkökiväärit, kranaatinheittimiä ja kranaatteja – joista yksi heitettiin. Terroristien ylitettyä rajan Israeliin joukkomme avasivat tulen, Israelin armeijan Twitter-tilillä kirjoitetaan.

Gazan rajalla on ollut monia palestiinalaisten ja Israelin välisiä yhteenottoja siitä lähtien, kun palestiinalaiset alkoivat järjestää alueella mielenosoituksia tasaisin väliajoin viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Gazassa ja sen raja-alueella on kuollut ainakin 301 palestiinalaista Israelin tulitukseen viime vuoden maaliskuun jälkeen. Suurin osa kuolemantapauksista on tapahtunut mielenosoitusten aikana. Myös seitsemän israelilaista on kuollut.

Israelilaissotilas löytyi puukotettuna torstaina

Jännitteet alueella ovat lisääntyneet entisestään, sillä israelilaisen sotilaan ruumis löydettiin viime torstaina läheltä israelilaissiirtokuntaa miehitetyltä Länsirannalta. Sotilasta oli puukotettu useita kertoja.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kutsui tekoa vakavaksi puukotushyökkäykseksi ja kertoi, että poliisi etsii sen tehnyttä "terroristia". Palestiinalaishallinto on vedonnut Israeliin, ettei se rankaisisi Länsirannan asukkaita sotilaan puukotuksen jälkeen. Palestiinalaisen turvallisuusviranomaisen mukaan tiedot väkivallanteosta ovat pirstaleisia.

Palestiinalaisten israelilaisia turvajoukkoja ja siirtokuntien asukkaita vastaan tekemiä iskuja tapahtuu toisinaan Länsirannalla, jonka Israel miehitti vuonna 1967. Iskut ja niitä seuraavat Israelin tekemät ratsiat lisäävät usein jännitteitä alueella.

Isku osui Israelin kannalta hyvin arkaan ajankohtaan, sillä maassa on määrä järjestää yleisvaalit syyskuussa. Netanjahu halunnee välttää suuret yhteenotot ennen vaaleja, mutta häntä todennäköisesti painostetaan toimimaan, jos merkittäviä hyökkäyksiä tapahtuu.

Israel ja Gazaa hallinnoiva Hamas-järjestö ovat taistelleet toisiaan vastaan kolmessa sodassa vuoden 2008 jälkeen.