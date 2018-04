Israelin Netanjahu väittää Iranilla olevan salainen ydinaseohjelma

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että hänellä on todisteita siitä, että Iranilla on salainen ydinaseohjelma. Netanjahu on toistuvasti vaatinut vuonna 2015 solmitun Iranin ydinsopimuksen muuttamista tai romuttamista.

Netanjahu väitti Israelilla olevan hallussa kymmeniätuhansia asiakirjoja, jota paljastavat asian.

Ydinsopimuksen ovat allekirjoittaneet Iranin lisäksi Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Venäjä, Kiina, Saksan ja EU. Sopimuksessa Iran suostui muun muassa vähentämään uraanin rikastamisessa käytettävien sentrifugien määrää.

Parhaillaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee, onko Yhdysvallat yhä mukana sopimuksessa vai luopuuko se siitä. Hänen on tehtävä päätös 12. toukokuuta mennessä.

Maanantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puolustivat Iranin ydinsopimusta. Presidentit puhuivat asiasta puhelimessa.

Kremlin mukaan Putin ja Macron kehottivat "tinkimättömästi noudattamaan" vuonna 2015 solmittua sopimusta. Macronin toimisto sanoi, että molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että "sopimuksen tuomat hyödyt täytyy säilyttää". Macron oli kuitenkin esittänyt myös kansainvälisiä neuvotteluja mahdollisesta laajemmasta sopimuksesta.

– Presidentti esitti toiveensa neuvotteluista, joissa keskusteltaisiin (Iranin) ydintoiminnasta vuoden 2025 jälkeen läheisessä yhteistyössä Venäjän, muiden YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten sekä Euroopan ja alueellisten valtojen kanssa, Ranska sanoi lausunnossaan.

lisätty lähteeksi AFP