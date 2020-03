Israelin presidentti moitti vaalikampanjointia "kammottavaksi ja likaiseksi", vaatii loppua poliittiselle epävakaudelle

Israelin presidentti Reuven Rivlin on ottanut voimakkaasti kantaa Israelin poliittiseen myllerrykseen.

Rivlin kutsui kolmansien vaalien kampanjointia "kammottavaksi ja likaiseksi" ja vaatii, että maan epävakaa poliittinen tilanne on saatava päätökseen.

– Normaalisti vaalipäivä on juhlapäivä. Mutta totuus on, että en ole lainkaan juhlatuulella. Tunnen vain syvää häpeää kansalaisteni edessä, hän sanoi.

Rivlin ei täsmentänyt, mihin hän tarkalleen ottaen viittasi, mutta vaalien aikana on nähty muun muassa ehdokkaista vuodettuja salaisia nauhoitteita ja erilaisia lokakampanjoita.

Israelissa järjestetään tänään jo kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisällä. Edellisen kerran maassa oltiin uurnilla syyskuussa ja sitä ennen huhtikuussa.

Vaaleja varjostaa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun oikeudenkäynti, joka alkaa myöhemmin tässä kuussa. Netanjahua syytetään muun muassa lahjuksien vastaanottamisesta ja petoksesta. Netanjahu on ainoa Israelin pääministeri, jota vastaan on nostettu syyte viranhoidon aikana. Hän on kiistänyt korruptiosyytteet ja sanonut niitä poliittiseksi noitavainoksi.

Mielipidemittausten mukaan äänestäjät saattavat olla samaa mieltä Netanjahun kanssa, sillä hänen kannatuksensa ei ole juurikaan notkahtanut sitten syyskuun vaalien. Keskustaliberaalin Sininen ja valkoinen -puolueen johtaja Benny Gantz on yrittänyt käyttää oikeudenkäyntiä hyväkseen, mutta ei ole onnistunut.

Mielipidemittausten mukaan sen paremmin Sininen ja valkoinen kuin Netanjahun keskustaoikeistolainen Likud-puoluekaan eivät kuitenkaan saa taakseen riittävästi tukea muodostaakseen hallituksen. Näin vaaleissa päädyttäisiin samaan tilanteeseen kuin kahdella aikaisemmallakin kerralla.

Myös koronavirus varjostaa äänestystä

Israelissa todetut koronavirustartunnat ovat varjostaneet äänestystä. Israelissa on vahvistettu kymmenen koronavirustartuntaa, ja arviolta 5 600 israelilaista on eristyksissä, koska nämä ovat matkustelleet koronaviruksen riskialueilla.

Puolueet ovat kuitenkin kannustaneet ihmisiä uurnille koronaviruspeloista huolimatta.

– Koronavirustilanne on täysin hallinnassa. Ihmiset voivat äänestää täysin luottavaisesti, Netanjahu sanoi maanantaina.

Myös karanteenissa oleville on järjestetty oma mahdollisuus äänestää paikoilla, joissa vaalivirkailijat ovat suojautuneet suojapuvuilla ja hansikkailla.

Äänestys päättyy iltakymmeneltä, jolloin julkaistaan myös ovensuukyselyiden tuloksia. Lopullisia tuloksia odotetaan tiistaiaamuna.