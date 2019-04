Israelissa pääministeri Netanjahu hakee jatkoa pääministerikaudelleen, haastajana entinen kenraali Gantz

Israelissa järjestetään tänään parlamenttivaalit. Pääosaa vaaleissa näyttelevät nykyisen pääministeri Benjamin Netanjahun johtama oikeistoblokki ja keskustalaisen Benny Gantzin joulukuussa perustama Hosen L'Yisrael -puolue.

Gantz on entinen Israelin armeijan esikuntapäällikkö.

Mielipidemittaukset ovat ennustaneet molemmille ryhmittymille saman verran paikkoja 120-paikkaiseen Knessetiin.

Vaaleja on sävyttänyt se, että Netanjahu on korruptioväitteiden kohteena. Tilannetta Lähi-idässä on puolestaan kiristänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia.