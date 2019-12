Israelissa pääministeri Netanjahu taistelee puolueensa puheenjohtajuudesta

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahu kamppailee tänään pitkäaikaisen kilpakumppaninsa Gideon Saarin kanssa Likud-puolueen puheenjohtajuudesta.

Netanjahun häviö olisi sokki, mutta jo pelkästään täpäräksi jäävä voitto voisi heikentää hänen vaikutusvaltaansa konservatiivipuolueen sisällä. Netanjahu on ollut puolueen keulahahmo jo kahden vuosikymmenen ajan.

Israelissa ei saatu muodostettua uutta hallitusta aiemmin tässä kuussa, kun määräaika hallitustunnustelijan löytämiseksi umpeutui ilman, että tulosta syntyi.

Määräajan umpeutuessa varmistui myös, että maassa järjestetään kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään. Vaalit pidetään maaliskuun alussa.

Ennen parlamenttivaaleja Netanjahun täytyy kuitenkin taistella puolueensa johtajuudesta, josta äänestetään tänään.

Äänestys alkoi aamuyhdeksältä ympäri maan. Likudin arviolta 116 000 äänestäjän täytyy tehdä päätös iltayhteentoista mennessä, kun äänestys sulkeutuu. Tuloksen odotetaan olevan selvillä aikaisin perjantaiaamuna.

Puolueessa merkkejä muutoksesta

Monet merkittävät Likud-poliitikot eivät ole tähän mennessä suostuneet antamaan tukeaan kummallekaan ehdokkaalle.

International Crisis Group -ajatushautomossa toimivan poliittisen analyytikon Ofer Zalzbergin mukaan muutama vuosi sitten olisi ollut mahdotonta, että pitkäaikaiset puoluepoliitikot eivät tukisi Netanjahua julkisesti. Merkittävät Likud-toimijat ovat hänen mukaansa aistineet, että puolueessa kytee merkkejä muutoksesta.

– He toivovat, että kilpailu Saarin ja Netanjahun välillä tarjoaisi olosuhteet sille, että kolmas osapuoli voisi viedä voiton kotiin.

Useissa israelilaisissa vaalikampanjoissa toimineen mielipidetutkijan Stephan Millerin mukaan Netanjahu voi vain hävitä johtajuustaistossa.

Siitä huolimatta, millaisen kannatuksen Saar äänestyksessä saa, on se selvä merkki puolueen sisäisistä asenteista.

– Se on ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen, kun joukko oikeistoäänestäjiä selkeästi ilmaisee halukkuutensa päästä eroon Netanjahusta, hän kertoi.

– Jos tämä (Saarin kannatus) on enemmän kuin kolmasosa puolueesta, vahingoittaa se Netanjahua merkittävästi, hän jatkoi.

Pääministeri taistelee korruptiosyytteitä vastaan

Netanjahua vastaan nostettiin marraskuun puolivälin jälkeen syytteet korruptiosta. Häntä syytetään monista eri tapauksista muun muassa rikosnimikkeillä petos ja lahjuksen ottaminen.

Pääministeriä syytetään esimerkiksi lähes 200 000 euron arvoisten lahjusten vastaanottamisesta sekä sääntelyn muuttamisesta israelilaista mediayhtiötä suosivaksi myönteistä julkisuutta vastaan. Netanjahu itse on kiistänyt kaiken ja kutsunut tutkintaa noitavainoksi.

Syytteet saattavat päättää Netanjahun pitkän poliittisen uran. Hän on maan pitkäaikaisin pääministeri ja toiminut tehtävässään vuodesta 2009.

Netanjahu on ensimmäinen Israelin pääministeri, jota vastaan on nostettu korruptiosyytteet kesken virkakauden. Hänellä ei kuitenkaan ole velvoitetta erota tehtävästään ennen mahdollista korruptiotuomiota.

Israelin lainsäädännön mukaan pääministerin on pakko erota vasta, kun hänet on tuomittu ja kaikki mahdolliset valitusmahdollisuudet on käytetty.

Poliittiset paineet Netanjahun eroamiseksi ovat kaikesta huolimatta kovat.