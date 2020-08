Israelissa tuhannet mielenosoittajat vaativat jälleen pääministeri Netanjahun eroa

Israelissa tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat lauantaina Jerusalemiin osoittamaan mieltään maan pitkäaikaista pääministeriä Benjamin Netanjahua vastaan. Mielenosoittajat huusivat pääministerin virka-asunnon ulkopuolella yhteen ääneen iskulauseita, joihin lukeutuivat muun muassa "rikoksen ministeri", "saatte potkut" ja "vapauttakaa Israel".

Paikallinen media arvioi mielenosoitukseen osallistuneen noin 10 000 ihmistä. Osalla mielenosoittajista oli mukana soittimia, joita he soittivat osana protestia. Israelilaisen Haaretz-lehden mukaan mielenosoituksissa on pidätetty ainakin 30 ihmistä.

Mielenosoitusten yhteydessä on kuvattu lauantaina myös video, jolla poliisi lyö pidätystilanteessa mielenosoittajaa päähän, kertoo Haaretz. Poliisilaitoksen mukaan videolla esiintyvä poliisi kertoo joutuneensa itse hyökkäyksen kohteeksi. Poliisivoimien mukaan tapaus tutkitaan.

"Poliisi alkoi vain töniä ihmisiä"

Haaretzin mukaan poliisi kertoi tiedotteessa, että virkavalta oli kohdannut mielenosoitusten yhteydessä niin verbaalista kuin fyysistäkin väkivaltaa. Tiedotteen mukaan kolme poliisia loukkaantui mielenosoitusten yhteydessä.

Yhden Haaretzille puhuneen mielenosoittajan mukaan osa mielenosoittajista oli pyytänyt poliiseja valvomaan heidän turvallisuuttaan. Sen sijaan poliisit alkoivat hänen mukaansa vain yhtäkkiä töniä ihmisiä.

– Yksi poliisi otti vain ensimmäisen näkemänsä henkilön ja heitti hänet lattiaa vasten ilman syytä, hän kertoi Haaretzille.

Haaretzin mukaan lauantaina järjestettiin myös ympäri Israelia niin sanotun Black Flag -liikkeen mielenosoituksia. Liikkeen edustajat puolustavat oman näkemyksensä mukaan Israelin demokratiaa Netanjahun hallinnon hyökkäyksiltä.

Korona ja korruptio korpeavat

Mielenosoittajat ovat vaatineet edellisten viikkojen aikana tasaiseen tahtiin Netanjahun eroa. Monia israelilaisia hiertävät Netanjahuun kohdistuvat korruptiosyytteet.

Netanjahu on ensimmäinen Israelin pääministeri, jota vastaan on nostettu korruptiosyytteet kesken virkakauden. Hänellä ei kuitenkaan ole velvoitetta erota tehtävästään ennen mahdollista korruptiotuomiota.

Netanjahu itse on kiistänyt kaikki syytökset ja on jo pitkään väittänyt olevansa ajojahdin uhri.

Pääministerin rikossyytteiden lisäksi mielenosoittajia korpeaa korona. Heidän kritiikkinsä kohdistuu Netanjahun hallinnon koronaviruksen vastaisiin toimiin.

Aiemmin tässä kuussa Netanjahu syytti kahta televisiokanavaa siitä, että ne julkaisevat "anarkististen vasemmistomielenosoitusten propagandaa", koska kanavilla on käsitelty laajasti häntä itseään vastustavia mielenosoituksia.

Netanjahu muodosti toukokuussa entisen kilpakumppaninsa Benny Gantzin kanssa maahan koalitiohallituksen, jossa heidän on tarkoitus jakaa pääministerivastuu. Netanjahun on määrä olla pääministerinä ensimmäiset 18 kuukautta. Gantz toimii tuona aikana eräänlaisena varamiehenä. Tämän jälkeen heidän on tarkoitus vaihtaa rooleja päikseen puolivälissä kolmevuotista hallituskautta.