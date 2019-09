Istanbulissa syyrialaiset sulkevat kauppansa, kun poliisi saapuu kadulle – monia uhkaa palautus Syyriaan

Turkin Istanbulissa monet syyrialaispakolaiset ei uskalla enää lähteä ulos kodeistaan pelosta, että heidät palautettaisiin takaisin Syyrian sodan keskelle.

Heinäkuun lopussa Istanbulin maakunnan kuvernöörin kansliasta kävi ilmoitus, että Istanbuliin rekisteröitymättömät syyrialaispakolaiset palautettaisiin Syyriaan tai maakuntiin, joihin heidät on rekisteröity, riippuen heidät statuksestaan. Pakolaisille annettiin noin kuukausi aikaa pakata kotinsa, järjestää asiat työpaikoillaan ja lastensa kouluissa.

– Ihmisiä lähetetään kuolemaan, sanoo Syyriasta paennut Sanabl Marandi, joka johtaa Istanbulissa pakolaisia auttavaa Orient Face -järjestöä.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Turkissa on yli 3,6 miljoonaa rekisteröitynyttä syyrialaispakolaista. Syyrialaisilla ei ole maassa virallista pakolaisstatusta, vaan heille myönnettiin väliaikaisen suojelun perusteella Turkissa käyviä henkilötodistuksia.

Marandin mukaan nykyisin syyrialaisten on vaikea saada Turkissa ja erityisesti Istanbulissa henkilötodistusta.

Kotien valot sammuvat

Marandin järjestössä vapaaehtoisena toimiva hammaslääkäri Elif A. kertoo, että eräällä istanbulilaisella kadulla syyrialaiset ovat perustaneet viestittelysovellus WhatsAppissa ryhmän, jossa varoitetaan, kun poliisi tulee paikan päälle. Varoitusviestin tullessa syyrialaiset kauppiaat sulkevat liikkeensä, kotien ikkunat ja valot suljetaan.

Turkkilainen Elif ei halua esiintyä jutussa koko nimellään, sillä hän on huolissaan, että joutuisi hankaluuksiin.

Poliisi on alkanut tehdä henkilöllisyystodistusten pistotarkastuksia ympäri kaupunkia. Myös Elifiltä on kysytty todistusta, eikä niin ole koskaan aikaisemmin käynyt. Hän arvioi, että poliisit ovat luulleet häntä syyrialaiseksi, sillä hän pukeutuu monien musliminaisten käyttämään huiviin eli hijabiin syyrialaisen muodin mukaan.

Ystävä katosi

Turkkilaisissa medioissa on kerrottu nuorista ja lapsista, joiden kädet on sidottu yhteen nippusiteillä ja joita viedään busseilla Syyrian rajalle.

Sotaa pakoon lähtenyt Ahmet Cabakci on asunut Istanbulissa kuusi vuotta. Kodistaan poistuessa hänen on muistettava ottaa henkilöllisyystodistus mukaansa. Kolme miehen tuttua oli lähetetty pois Istanbulista. Henkilöllisyystodistukset olivat jääneet kotiin, eikä niitä saanut lähteä hakemaan.

– Jos he lähettävät meidät Syyrian, minä en mene. Kuolisin. Minulla on lapsi ja vaimo. He eivät voisi elää siellä.

– Jos joutuisimme palaamaan, päätyisin veljieni kanssa (Syyrian presidentti) Assadin armeijaan.

Jokin aika sitten Cabakcin paperiton ystävä katosi. Kukaan ei tiennyt pitkään aikaa, mitä tälle oli tapahtunut.

– Hänen vaimonsa kertoi, että hänellä ei ollut tietoa miehensä olinpaikasta. Etsimme tätä kaikkialta. Sitten kuulimme, että poliisi oli vienyt miehen ja lähettänyt Syyriaan kertomatta asiasta kenellekään, Cabakci sanoo.

Erdogan pelkää menettävänsä valtaa

Orient Face -järjestön Marandi ymmärtää, että valtio haluaa kaikki syyrialaiset jonkinlaiseen rekisteriin, mutta hänestä nykyiset muutokset ovat julmia ja toteutettu liian nopeasti. Ihmiset ovat aloittaneet elämänsä Istanbulissa, mutta nyt osaa uhkaa palautus takaisin Syyriaan tai Turkin muille hallintoalueille, joille heidät on rekisteröity.

Nopealla aikataululla tehdyt päätökset tekevät syyrialaisten elämästä erittäin epävarmaa.

– Huomenna voi tulla uusi laki, ja he voivat sanoa, että meidän kaikkien pitää lähteä täältä riippumatta siitä, millainen lupa kenelläkin on, Marandi sanoo.

Elif A. kertoo, että Turkki ei alun perinkään toiminut järjestelmällisesti pakolaiskysymyksessä.

– Turkilla ei ole ollut syyrialaisille mitään suunnitelmaa, eikä ole vieläkään. Kaikkein ongelmien syy on epäjärjestelmällisyys.

Marandin mielestä Turkin raju liike johtuu hallituspuolue AKP:n kannatuksen laskusta. Kevään paikallisvaaleissa puolueen suosio laski monilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Istanbulin pormestarin paikka siirtyi CHP:n Ekrem Imamoglulle, jonka puheissa Ahval-lehden mukaan oli havaittavissa syyrialaisvastaista kielenkäyttöä. Palautusmääräyksen antaneen Istanbulin kuvernöörin nimittää kuitenkin maan hallitus.

– Kansa ei halua syyrialaisia, ja tämän takia ihmiset eivät tukeneet (presidentti) Erdogania vaaleissa, Marandi sanoo.

– Erdogan pelkää menettävänsä lisää ääniä, ja siksi hän on aloittanut syyrialaisten palautukset.

Paikalliset syyttävät syyrialaisia pimeistä työmarkkinoista

Ahmet Cabakci kertoo, että monet turkkilaiset halusivat auttaa syyrialaisia, kun pakolaisia alkoi tulla Turkkiin. Istanbulilaisen Bilgi-yliopiston tutkimuksen mukaan vuonna 2017 yli 86 prosenttia vastanneista kuitenkin halusi, että kaikki syyrialaiset pitäisi palauttaa kotimaahansa sodan päätyttyä. Asennemuutoksen takana on muun muassa Turkin talouskriisi.

– Turkkilaiset sanovat, että he keräävät kaduilla roskia selvitäkseen, mutta syyrialaiset saavat valtiolta rahaa tekemättä työtä. Tämä ei ole totta, Marandi toteaa.

Marandi muistuttaa, että Turkki on saanut myös Euroopan unionilta tukea pakolaisia varten. Osa syyrialaisista on yrittänyt matkata Eurooppaan, ja Times-lehden mukaan Turkista Kreikan Lesbos-saarelle saapuvien siirtolaisten määrä on kasvanut.

– Täällä olevat syyrialaiset käyvät töissä ja saavat kolmasosan siitä, mitä turkkilaiset saavat palkaksi. Syyrialaiset saavat kuussa 800 liiraa (noin 125 euroa) ja tekevät 12 tunnin työpäiviä, mutta he (turkkilaiset) eivät halua nähdä tätä.

Koska syyrialaisille maksetaan vähemmän palkkaa erityisesti pimeillä työmarkkinoilla, osa työnantajista ottaa töihin mieluummin syyrialaisen kuin turkkilaisen. Monet syyrialaiset tekevät töitä ilman vakuutuksia.

– Kun tästä (syyrialaisten palkkaamisesta) tuli yleisempää, ihmiset alkoivat syyttää meitä. Mutta meidän täytyi tehdä töitä, koska meillä ei ollut koteja, ei tavaroita. Meidän oli pakko tyytyä siihen palkkaan, mitä saimme, Cabakci sanoo.

Syyrialaisilta pyydetään usein korkeita vuokrasummia. Marandi kertoo, että syyrialaiset maksavat korkeaa vuokraa esimerkiksi kodeista, jotka ovat aikaisemmin olleet varastoja.

Marandista ongelmana on myös se, että syyrialaisista levitetään mediassa paikkaansa pitämätöntä tietoa tai syyrialaisten tekemiä rikoksia liioitellaan.

– Yritetään näyttää ihan kuin kaikki syyrialaiset olisivat pahoja ihmisiä. En ymmärrä, miksi näin tehdään.