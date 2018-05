Itämeren kaasuputkihankkeen tulevaisuus puhutti Merkeliä ja Putinia

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo maansa jatkavan kaasulähetyksiä Ukrainan kautta myös sen jälkeen, kun Itämerelle suunniteltu Nord Stream 2 -kaasuputki valmistuu.

Putin esitti kommenttinsa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa Sotshissa. Putinin mukaan kaasulähetyksiä jatketaan "niin kauan kuin ne ovat taloudellisesti perusteltuja".

Saksa kannattaa kaasuputkihanketta, mutta on halunnut takeita siitä, että kuljetukset Ukrainan kautta jatkuvat. Merkel ottikin kysymyksessä jälleen esiin Ukrainan aseman. Hänen mukaansa Saksalle kyse on taloudellisesta hankkeesta, mutta harkittava on muitakin näkökohtia, kuten takeita Ukrainalle.

Putin ja Merkel ovat tavanneet Putinin virka-asunnolla Sotshissa.