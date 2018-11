Itävallan tiedustelun kiirastuli jatkuu, upseerin epäillään vakoilleen Venäjälle vuosikymmeniä

Itävallassa eläköityneen everstin epäillään toimineen vuosikymmeniä Venäjän vakoojana, kertoi liittokansleri Sebastian Kurz. Vakoilun epäillään alkaneen 1990-luvulla ja jatkuneen tähän vuoteen saakka.

Itävallan ulkoministeri Karin Kneissl on ollut yhteydessä Venäjän suurlähettilääseen asiasta ja perunut tulevan matkansa Venäjälle.

– On selvää, että jos tällainen tapaus varmistetaan, tapahtuipa se sitten Hollannissa tai Itävallassa, se ei paranna EU:n ja Venäjän suhteita, Kurz sanoi.

Kurz viittasi kommentillaan Hollannissa huhtikuussa ilmi tulleeseen tapaukseen, jossa neljä väitettyä Venäjän agenttia karkotettiin, koska heidän uskottiin suunnittelevan kyberhyökkäystä kemiallisten aseiden kieltojärjestöä vastaan Haagissa.

– Venäjän vakoilua Euroopassa ei voi hyväksyä ja se on tuomittavaa, Kurz jatkoi.

Itävallan puolustusministerin Mario Kunasekin mukaan vakoilu paljastui muutamia viikkoja sitten toiselta Euroopan maan tiedustelupalvelulta saadun vihjeen perusteella.

Lehti: Suomikin kartteli yhteistyötä

Itävaltalainen Falter-lehti kertoi viime viikolla, että Suomen suojelupoliisi pyysi tiedustelupalveluilta Euroopassa tietoja venäläisdiplomaatista, jota lehden mukaan on epäilty vakoojaksi. Tietopyyntöä ei kuitenkaan lähetetty Itävallan tiedustelupalvelu BVT:lle, vaan se oli rajattu pois.

Lehden mukaan taustalla on epäluottamus BVT:hen, koska Itävallan hallituksessa on mukana äärioikeistolainen Itävallan vapauspuolue (FPÖ). FPÖ:llä on läheiset suhteet Venäjään.

Suojelupoliisin viestintäpäällikkö Jyri Rantala ei tuolloin sen paremmin kiistänyt kuin vahvistanutkaan tietoja STT:lle, koska asia kuului salassa pidettäviin tietoihin. Pääministeri Juha Sipilä sanoi myöhemmin, ettei maiden tai hallitusten välillä ole minkäänlaista epäluottamusta.

Useat Euroopan maat alkoivat kaihtaa yhteistyötä BVT:n kanssa sen jälkeen, kun poliisi ratsasi tiedustelupalvelun tilat helmikuun lopulla.