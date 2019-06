Itävallassa Wienin keskustassa voimakas räjähdys – kaksi loukkaantunut vakavasti

Itävallan pääkaupungin Wienin keskustassa on tapahtunut voimakas räjähdys kertoo Wienin poliisi Twitterissä.

Poliisi kertoo räjähdyksen tapahtuneen puoli viiden jälkeen iltapäivällä. Ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti ja kymmenen lievästi räjähdyksen vuoksi.

Poliisin mukaan kyseessä on kaasuräjähdys, joka on osittain romahduttanut useita kerrostalon kerroksia. Vaurioituneessa kerrostalossa on yhteensä 22 huoneistoa, joihin on rekisteröity 42 ihmistä.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.