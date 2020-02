Itävallassa todettu ensimmäiset koronatartunnat – Italiassa virus levinnyt Toscanaan ja Sisiliaan

Itävallassa on varmistunut kaksi koronavirustartuntaa, ilmoittavat maan viranomaiset. Kyse on ensimmäisistä todetuista tapauksista maassa.

Sairastuneet ovat 24-vuotiaita, ja he ovat karanteenissa sairaalassa Innsbruckissa Tirolin osavaltiossa, joka on Italian rajanaapurissa. Toinen sairastuneista on Italian Lombardiasta, jossa on todettu virustartuntoja. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, kuinka Innsbruckin sairaalassa hoidossa olevat ovat saaneet tartunnan.

Tänään kuoli neljäs Japanin rannikolla karanteenissa olevalla risteilyaluksella sairastunut matkustaja. Kaikki neljä oli kuljetettu alukselta sairaalaan. Risteilyaluksella lähes 700:lla on todettu koronavirustartunta.

Koronavirus on levinnyt Italiassa myös Toscanaan ja Sisiliaan, kertovat viranomaiset.

Toscanasta on löydetty kaksi tartuntaa, joista toinen suositussa turistikohteessa Firenzessä. Sisiliassa taas on löydetty yksi tartunta.

Italiassa on todettu jo liki 230 tartuntaa. Seitsemän ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Tartuntojen määrä on Italiassa ylivoimaisesti suurin Euroopassa.

Iranissa apulaisterveysministerillä tode ttiin koronavirus

Iranissa maan apulaisterveysministerillä on todettu koronavirus, kertoivat viranomaiset. Terveysministeriön edustajan Alireza Vahabzadehin mukaan apulaisterveysministeri Iraj Harirchi on saanut viruksen, koska hän on ollut etulinjassa viruksen vastaisessa taistelussa.

Harirchi oli paikalla maanantaina hallituksen tiedotustilaisuudessa. Tuolloin hän hikoili voimakkaasti ja yski toistuvasti.