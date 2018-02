Itävallassa vedotaan tupakointikiellon puolesta

Itävallassa vetoomus ravintolatupakoinnin kieltämiseksi on kerännyt muutamassa päivässä yli 100 000 allekirjoitusta.

Itävallan edellinen hallitus oli jo sopinut kiellosta, jonka piti astua voimaan toukokuussa. Syksyn vaaleissa hallitukseen nousi kuitenkin äärioikeistolainen FPÖ, joka vaati, että kiellosta on luovuttava, koska se loukkaa ihmisten valinnanvapautta.

Vetoomuksen pani alulle Itävallan lääkäriliitto. Koska 100 000 allekirjoituksen raja ylittyi, parlamentin on otettava asia käsittelyyn.

Itävalta on harvoja Euroopan maita, joissa tupakointi ravintoloissa ja baareissa on edelleen sallittu. Eurostatin mukaan täysi-ikäisistä itävaltalaisista 30 prosenttia polttaa. Osuus on kolmanneksi suurin kaikista EU-maista.