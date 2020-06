Itävallan hallitus kertoo avaavansa Italian vastaisen rajansa ensi viikon tiistaina 16. kesäkuuta. Itävalta oli viime viikon keskiviikkona avannut muut rajansa. Itävallalla on yhteinen raja Slovenian, Unkarin, Slovakian, Tshekin, Saksan, Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa.

– Kyllä, me olemme avaamassa rajan Italiaan, Itävallan ulkoministeri Alexander Schallenberg kertoi lehdistötilaisuudessa.

Itävalta on ilmoittanut, että 31 maan kansalaiset saavat saapua maahan rajoituksetta. Suuri osa maista on Euroopasta. Poikkeuksia ovat Ruotsi, Espanja, Portugali ja Britannia. Näistä maista saapuvien matkailijoiden on osoitettava negatiivinen koronavirustesti tai mentävä kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin.

Italia avasi rajansa eurooppalaisille matkailijoille jo 3. kesäkuuta kolmen kuukauden tauon jälkeen, mutta harvat saapuneet matkailijat ovat vähentäneet toiveita elvyttää Italialle tärkeää matkailuelinkeinoa.

EU kehottaa jäsenmaita avaamaan rajat heinäkuun alussa

Itävallassa on Johns Hopkins-yliopiston mukaan varmistettu lähes 17 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 672. Italiassa tartuntoja on yli 235 000 ja virukseen liittyviä kuolemia 34 043.

Keskiviikkona EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell kehotti kaikkia EU:n jäsenvaltioita avaamaan rajansa matkailijoille 1. heinäkuuta. Borrellin mukaan jokainen jäsenmaa vastaa koronaviruksen vuoksi asetetuista rajoituksista ja kielloista. Borrellin mukaan EU kuitenkin kehottaa jäsenmaita purkamaan rajoituksia.