Itävalta avaa Italian vastaisen rajansa ensi viikon tiistaina

Itävallan hallitus kertoo avaavansa Italian vastaisen rajansa ensi viikon tiistaina 16. kesäkuuta. Itävalta oli viime viikon keskiviikkona avannut muut rajansa. Itävallalla on yhteinen raja Slovenian, Unkarin, Slovakian, Tshekin, Saksan, Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa.

Itävallassa on Johns Hopkins-yliopiston mukaan varmistettu lähes 17 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 672. Italiassa tartuntoja on yli 235 000 ja virukseen liittyviä kuolemia 34 043.