Itävalta rajoittaa Italiasta saapuvien maahantuloa – tarvitsevat nyt lääkärintodistuksen

Itävalta asettaa matkustusrajoituksia Italiasta saapuville, kertoo Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz. Saapuminen Italiasta Itävaltaan on mahdollista nyt vain, jos ihmisellä on mukanaan lääkärintodistus, joka todistaa tämän olevan terve.

Kurzin mukaan Italiassa asuvien itävaltalaisten sallitaan palata Itävaltaan, jos he suostuvat kahden viikon karanteeniin paluunsa jälkeen.

Itävalta kieltää myös yli 100 ihmisen kokoontumiset sisätiloissa ja yli 500 ihmisen kokoontumiset ulkotiloissa.

Italia sulkeutui kotiin koronaviruksen vuoksi

Italia on julistanut koko maahan liikkumisrajoituksia koronaviruksen vuoksi. Liikkumisrajoitukset ovat sulkeneet muun muassa koulut ja yliopistot. Rajoitukset ovat voimassa 3. huhtikuuta saakka.

Myös joukkokokoontumiset on nyt kielletty, ja urheilutapahtumat perutaan kaikilla tasoilla. Esimerkiksi jalkapalloliiga Serie A:n ottelut taukoavat.

Häitä ja hautajaisia ei saa järjestää seuraavan kolmen viikon aikana, ja ravintoloiden täytyy sulkea ovensa viimeistään iltakuudelta. Aukiolo sallitaan, jos asiakkaat pystytään pitämään vähintään metrin päässä toisistaan.

Yrityksiä on kehotettu antamaan työntekijöilleen vapaata.

Matkustaminen on sallittua vain kiireellisten työhön tai terveyteen liittyvien syiden takia, mutta ihmiset saavat palata koteihinsa muualta.

Italia kertoi jo aiemmin asettavansa tiukkoja liikkumisrajoituksia maan pohjoisosiin. Niiden piirissä oli noin 15 miljoonaa ihmistä. Yhteensä italialaisia on noin 60 miljoonaa.

Italiassa on todettu yli 9 000 koronavirustartuntaa, mikä on suurin määrä Kiinan jälkeen, kertoo muun muassa New York Times.

Lukuisat lentoyhtiöt, myös suomalainen Finnair , ovat peruneet lentojaan Italiaan koronavirustilanteen vuoksi.

EU-parlamentin puhemies Sassoli etätöihin kahdeksi viikoksi

EU-parlamentin puhemies David Sassoli on ilmoittanut tekevänsä varotoimena etätöitä Brysselin-kodissaan kahden viikon ajan koronavirustilanteen vuoksi. Italialainen Sassoli vieraili viikonloppuna kotimaassaan.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi EU-parlamentin tämänviikkoinen täysistunto on siirretty poikkeuksellisesti Strasbourgista Brysseliin. Samasta syystä parlamentti päätti eilen lyhentää istuntoviikkoaan niin, että istunto päättyy jo tänään.

– Parlamentti jatkaa työtään velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Mikään virus ei estä demokratiaa, Sassoli kommentoi tiedotteessaan.

Koronavirustilanne on vaikuttanut myös muihin EU-instituutioihin. Maanantaina Euroopan unionin neuvosto kertoi vähentävänsä jäsenmaiden kokouksia koronaviruksen takia. Kokouksia vähennetään niin neuvoston, valmistelevien tahojen kuin työryhmienkin tasolla.

Myös jäsenmaiden delegaatioiden kokoa rajoitetaan. Kaikki vierailijaryhmät ja vähemmän tärkeät koulutukset perutaan.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel pitää tänään illalla puhelinneuvottelun koronavirustilanteesta EU-maiden johtajien kanssa.