Itävalta saattaa perua tupakointikiellon

Itävallan uusi hallitus valmistelee maahan säädetyn tupakointikiellon kumoamista, vaikka hanke on herättänyt laajaa vastustusta. Äärioikeistolainen vapauspuolue FPÖ asetti ravintoloita ja baareja koskevan kiellon perumisen ehdoksi sille, että se suostuu mukaan keskustaoikeistolaisen kansanpuolue ÖVP:n hallitukseen.

Maan lääkäriliitto on käynnistänyt kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan, että kielto säilyy. Aloite on kerännyt jo 420 000 allekirjoitusta. Kiellon on ollut määrä astua voimaan vappuna.