It-yritykset uhkaavat lähdöllä Valko-Venäjältä, jos maan hallinto ei lopeta väkivaltaisuuksia ja internetin häiritsemistä

Valko-Venäjällä maan ruplan arvo on ollut ennätysnopeassa laskussa, jota ovat vauhdittaneet viime viikkojen protestit itsevaltaista presidenttiä Aleksandr Lukashenkaa vastaan.

Ruplan arvo on tippunut 10 prosenttia viime viikkoina. Kuluneen vuoden aikana tiputus on ollut yhteensä 27 prosenttia muun muassa maan talouskasvun hyytymisen vuoksi.

Eräs nimettömänä pysytellyt paikallinen kuvasi uutistoimisto AFP:lle, että pankeista on loppunut ulkomaalainen valuutta sen jälkeen, kun valkovenäläiset ovat rynnänneet vaihtamaan säästöjään ulkomaan valuuttaan. Ruplien myyminen on ollut myös osa protestiliikehdintää.

Opposition viestintään käyttämässä Telegram-sovelluksessa on paitsi kehotettu ihmisiä vaihtamaan valuuttaa, myös ostamaan tuotteita mieluummin yksityisyrityksiltä kuin valtion omistamilta yrityksiltä. Tarkoitus on ollut tämän kautta horjuttaa Lukashenkan hallintoa.

Pääsyy rahan vaihtoon ovat kuitenkin taloushuolet, arvioi analyytikko Aleksandr Vasilyev uutistoimisto AFP:lle.

It-yritykset hermostuivat väkivaltaan ja internetin katkomiseen

Myös monet Valko-Venäjän it-yritykset ovat uhanneet lähteä maasta poliittisen tilanteen vuoksi. Valko-Venäjän menestys it-sektorilla on saanut kansainvälistäkin huomiota, minkä vuoksi yritysten lähtö olisi iso kolaus.

It-ala on hermostunut muun muassa siihen, että internetin käyttöä on laajasti rajoitettu tai estetty protestien aikana.

Yli 2 000 it-alalla työskentelevää on kirjoittanut avoimen kirjeen, jossa on vaadittu uusien vaalien järjestämistä, poliittisen väkivallan ja internetin häiritsemisen lopettamista.

Osa yrityksistä on uhannut jopa lähteä maasta, jos poliittisia vapauksia ei kunnioiteta.

Muun muassa venäläinen internetjätti Yandex on jo kertonut, että osa sen työntekijöistä on jo lähtenyt Minskistä sen jälkeen, kun viranomaiset suorittivat etsinnän yrityksen tiloissa. Työntekijät ovat myös siirtyneet etätöihin, ja Minskin työskentelytila on suljettu.

Myös viestisovellus Viber ilmoitti sulkevansa tilapäisesti toimistonsa Minskissä turvallisuushuolien vuoksi. Toimisto avattiin uudelleen viime viikolla.

Maalle luvassa pakotteita

Baltian maat aikovat julkistaa myöhemmin tänään noin 30 Valko-Venäjän kansalaisen nimet, joilta kielletään saapuminen Liettuan, Latvian ja Viron alueille. Liettuan presidentin Gitanas Nausedan mukaan perusteena matkustuskiellolle on kyseisten henkilöiden osallistuminen presidentinvaalien tuloksen väärentämiseen ja väkivaltaan mielenosoittajia vastaan.

Nausedan mukaan pakotelista on vasta alustava ja siihen aiotaan lisätä jatkossa uusia nimiä.

EU valmistelee myös parhaillaan henkilöpakotteita Valko-Venäjää vastaan. Pakotelista on määrä hyväksyä ensi kuussa.

Valko-Venäjällä järjestettiin eilen jo kolmantena sunnuntaina peräkkäin kymmeniätuhansia ihmisiä kerännyt protesti vilpillisenä pidettyä presidentinvaalien tulosta vastaan.

Hallinto on vastannut protesteihin pidätyksillä ja median toimintavapauksia rajoittamalla. Pidätetyt mielenosoittajat ovat kertoneet myös kidutuksen uhriksi joutumisesta.

Eilisessä mielenosoituksessa otettiin kiinni ainakin yli 100 ihmistä.