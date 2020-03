Italia aikoo eristää suuren osan Pohjois-Italiasta koronaviruksen vuoksi

Italian hallitus aikoo eristää koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista koronaviruksen vuoksi, kertoo maan media.

Tieto perustuu Corriere Della Sera -lehden haltuunsa saamaan luonnokseen hallituksen esityksestä. Sen mukaan ihmisten liikkumista alueilla rajoitettaisiin ankarasti 3. huhtikuuta saakka.

Milano on Italian talouskeskus, ja siellä asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Koko Lombardian alueen väkiluku on 10 miljoonaa. Venetsian, Parman ja Riminin yhteenlaskettu väkiluku on puolestaan noin 540 000.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin eristys aloitettaisiin.

Koronavirus on koetellut Euroopan maista kovimmin juuri Italiaa. Maa on kertonut 233 ihmisen kuolleen virukseen ja 5 883 saaneen tartunnan viimeisen kahden viikon aikana.

Määräysten rikkomisesta sakkoja tai vankeutta

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan eristetyillä alueilla asuvia ihmisiä kehotetaan pysymään mahdollisimman paljon kotona. Esitys sulkisi kaikki yökerhot, kuntosalit ja uima-altaat. Baarit ja ruokaravintolat pysyisivät auki, mutta niissä täytyisi varmistaa, että ihmiset ohjataan istumaan vähintään metrin välimatkan päähän toisistaan.

Eristysmääräysten rikkomisesta voisi saada sakot tai joutua vankilaan kolmeksi kuukaudeksi.

Tähän mennessä Italiassa on laitettu karanteeniin 11 kylää Lombardian alueella. Niissä asuu yhteensä 50 000 ihmistä. Myös osia Venetsian ympäristöstä on karanteenissa.

Italian matkailubisnes on jo valmiiksi normaalia heikommassa hapessa koronaviruksen vuoksi, ja kuukauden mittaisen eristyksen pelätään olevan kova isku Venetsian kaltaisille turistimagneeteille.

Toistaiseksi ei ole tietoa, sulkeeko eristys myös Milanon pörssin.

Valtaosa Italian koronatapauksista on todettu maan pohjoisosissa. Italian hallitus on ollut huolissaan siitä, miten köyhän Etelä-Italian heikompi terveydenhuolto kestäisi vastaavanlaisen epidemian, mistä pohjoinen on kärsinyt.

Epidemian polttopisteessä Lombardiassa Milanon ympäristössä sairaalapaikat alkoivat jo loppua kesken, viranomaiset kertovat.