Italia aikoo sulkea maan koulut ja yliopistot koronaviruksen takia

Italia aikoo sulkea kaikki maan koulut ja yliopistot maaliskuun puoliväliin asti maassa leviävän koronaviruksen takia, kertoo maan uutistoimisto Ansa. Uutistoimiston mukaan opinahjojen on määrä sulkeutua huomisesta alkaen.

Uutistoimisto AFP kuitenkin kertoo Italian opetusministerin sanoneen, ettei lopullista päätöstä sulusta ole vielä tehty.

Euroopassa koronavirustartuntoja on todettu eniten juuri Italiasta, jossa on raportoitu noin 2 500 tartuntaa ja lähes 80 viruskuolemaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luokittelun mukaan koko Italia lukeutuu koronavirusepidemian alueeseen. Myös Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan.

Suurin osa kuolemantapauksista on ollut pohjoisessa Lombardian alueella Milanon ympärillä. Lentoyhtiö Finnair on ilmoittanut keskeyttävänsä lentonsa Milanoon 9. maaliskuuta lähtien huhtikuun 7. päivään asti.

Iran vapautti vankeja koronavarotoimena

Tartuntoja on viime päivinä todettu enenevissä määrin myös Iranissa, joka on kertonut yli 2 300 ihmisen saaneen tartunnan. Maassa on kahdessa viikossa kuollut lähes 80 ihmistä virukseen.

Tiistaina maa kertoi yrittävänsä hillitä tartuntoja vapauttamalla 54 000 vankia, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC. Iranin viranomaisten mukaan vankeja on vapautettu ylitäysistä vankiloista sen jälkeen, kun heidät on ensin testattu viruksen varalta.

Iranissa virukselta ei ole välttynyt edes maan poliittinen eliitti. BBC:n mukaan 290 parlamentin jäsenestä 23:lla on todettu tartunta.

Yhteensä tartuntoja on maailmalla todettu noin 93 000.