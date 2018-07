Italia ei salli yli 60 siirtolaisen astuvan maihin Sisiliassa

Italian äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini on kieltänyt Sisiliassa satamassa olevan aluksen matkustajia astumasta maihin. Italian rannikkovartioston laivassa on 67 siirtolaista, joiden joukossa on naisia ja lapsia.

Italian viranomaiset tutkivat epäiltyä laivalla tapahtunutta kapinaa, johon ryhtyneet siirtolaiset pelkäsivät palauttamista Libyaan. Siirtolaiset pelasti alun perin Vos Thalassa -niminen alus, jolta rannikkovartiosto otti heidät kyytiinsä.