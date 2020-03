Italia määrää suljettavaksi suuren määrän yrityksiä – ruokakaupat auki, toimistoja ja tehtaita kiinni

Italiassa hallitus määrää ison osa yrityksistä suljettavaksi koronaviruksen vuoksi. Sulkemiskehotus koskee kaikkia "ei-välttämättömiksi" arvioituja toimintoja, kertovat useat kansainväliset mediat.

Auki saavat olla esimerkiksi ruokakaupat, apteekit, postipalvelut sekä pankit, kertoo brittilehti Guardian. Myös keskeiset julkiset palvelut ja liikenne turvataan. Lehden mukaan sulku koskee esimerkiksi monia tehtaita ja toimistoja.

Määräys on voimassa 3. huhtikuuta asti, kertoo italialaislehti La Repubblica.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pääministeri Giuseppe Conten tv-esiintymisessä myöhään lauantaina ei käynyt ilmi, mitkä alat ovat hallituksen mukaan korvaamattomia ja saavat jatkaa toimintaansa.

– Hallitus on päättänyt sulkea alueella kaiken sellaisen tuotannollisen toiminnan, mikä ei ole täysin olennaista, elintärkeää ja korvaamatonta. Haluamme turvata tärkeimpien tuotteiden, tarvikkeiden ja palvelujen saannin, Conte perusteli.

Pääministerin mukaan maan tuotantoa hidastetaan, mutta sitä ei pysäytetä täysin.

Conten mukaan koronavirus on aiheuttanut maahan suurimman kriisin sitten toisen maailmansodan.

– Jos toimimme yhdessä, selviämme tästä, hän sanoi.

Italiassa eniten koronaviruskuolemia

Hallitus teki päätöksensä sen jälkeen kun Italiassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousi lauantaina yli 4 800:n. Pelkästään lauantaina kerrottiin lähes 800 uudesta kuolemasta.

Maailman kaikista raportoiduista koronakuolemista noin 40 prosenttia on nyt todettu Italiassa.

Vahvistettujen virustartuntojen määrä Italiassa on yli 53 000.

60 miljoonan asukkaan Italia on jo viikkojen ajan soveltanut järeitä eristystoimia ja liikkumiskieltoja pysäyttääkseen viruksen leviämisen. Niistä huolimatta Italiassa on kuollut viruksen seurauksena enemmän ihmisiä kuin sen alkuperämaassa Kiinassa. Todettujen tartuntojen määrä on Italiassa suurin Kiinan jälkeen.

Luvassa myös lisää liikkumisrajoituksia?

Eristystoimista huolimatta virus leviää maassa edelleen. Lauantaina uusia todettuja tapauksia kerrottiin löytyneen yli 6 500.

Hallituksen taktiikka on saada ihmiset pysymään mahdollisimman paljon kodeissaan. Roomassa poliisi on sakottanut ihmisiä, jotka ovat liikkuneet ulkona ilman käypää syytä, uutistoimisto AFP kertoo.

Ruokakauppoihin jonotetaan turvallisten etäisyyksien varmistamiseksi. Lenkkeilijöitä on neuvottu pysymään korikorttelin alueella.

Guardianin mukaan jonkinlaisia oikeudellisia seuraamuksia liikkumiskiellon rikkomisesta on koitunut jo yli 60 000 ihmiselle.

Esimerkiksi Pohjois-Italian Lombardiassa tartuntoja on todettu edelleen suuria määriä, vaikka liikkumisrajoitukset tulivat voimaan jo kaksi viikkoa sitten.

Alueen kuvernöörin on kerrottu suunnittelevan kieltojen kiristämistä entisestään. Paikallisten medioiden mukaan sunnuntaina saattaa olla luvassa kielto kaikille ulkona tapahtuville harrastuksille.

Maan pohjoisosissa on lisäksi pyydetty satoja sotilaita auttamaan liikkumiskieltojen valvonnassa.