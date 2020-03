Italia pidentämässä tiukkoja liikkumisrajoituksia – pääministeri toivoo tautihuipun olevan pian käsillä

Italian liikkumisrajoituksia pidennetään alkuperäisestä, kertoo pääministeri Giuseppe Conte. Hänen mukaansa rajoitukset ovat toimineet ja estäneet järjestelmän täydellisen romahduksen.

Conte kertoi asiasta Corriere della Sera -sanomalehdelle. Alun perin koko maahan julistettujen rajoitusten piti kestää 25. maaliskuuta asti, mutta nyt niitä jatketaan ainakin huhtikuun 3. päivään asti.

Italian koronavirustartunnat ovat jatkaneet kasvuaan. Conte kuitenkin toivoo tautihuipun olevan pian käsillä, mutta varoittaa, että paluu normaaliin kestää vielä paljon pidempään.

Italia kertoi eilen, että 475 ihmistä on kuollut päivän aikana koronavirukseen. Tämä on toistaiseksi korkein virallinen luku missään maassa yhdessä päivässä. Yhteensä kuolleita on Italiassa jo liki 3 000.

Myös Ranskassa kansanterveyslaitoksen johtaja ennustaa, että maan tiukkoja ulkonaliikkumisrajoituksia joudutaan jatkamaan alkuperäisestä kahdesta viikosta mahdollisesti neljään viikkoon.

Saksassa vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut 11 000:een. Tartuntojen määrä nousi 2 800 tapauksella yhden vuorokauden aikana.

Saksassa on toistaiseksi kuollut koronaan parikymmentä ihmistä. Liittokansleri Angela Merkel varoitti eilen kansalaisia harvinaisessa tv-puheessa, että epidemia on Saksan sodanjälkeisen historian suurin haaste.