Italia sulkee maan koulut ja yliopistot koronaviruksen takia – maassa eniten viruskuolemia Kiinan jälkeen

Italiassa uuteen koronavirukseen kuolleita on jo 107, kertoi maan hallitus keskiviikkona. Virustartunnan saaneita on yli 3 000.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi hallitus päätti sulkea kaikki koulut ja yliopistot tämän kuun puoliväliin asti.

Keskiviikkona italialaisia ohjeistettiin lopettamaan tervehtiminen suudelmin ja kättelyin niin ikään viruksen leviämisen estämiseksi.

Italialaisten tiedotusvälineiden mukaan ihmisiä neuvotaan myös pitämään välimatkaa toisiin ihmisiin vähintään metri ja välttämään täpötäysiä paikkoja mahdollisuuksien mukaan. Niin ikään italialaisia kehotetaan olemaa juomatta samoista kupeista tai laseista muiden kanssa.

Maailmalla on tähän mennessä varmistettu noin 95 000 koronavirustartuntaa, josta reilut 80 000 on Kiinassa. Virukseen on kuollut kaikkiaan yli 3 200 ihmistä, joista vajaa 3 000 Kiinassa. Seuraavaksi eniten kuolonuhreja on Italiassa (107), Iranissa (92) ja Etelä-Koreassa (35).

Putin: Virusta koskevia vääriä huhuja tulee ulkomailta

Presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjällä kiertävät uutta koronavirusta koskevat väärät huhut tulevat ulkomailta. Putin sanoi tiedustelupalvelu FSB:n kertoneen, että huhujen tarkoituksena on aiheuttaa paniikkia kansalaisten keskuudessa.

Myös apulaispääministeri Tatjana Golikova kertoi äskettäin sosiaalisessa mediassa levitetyistä koronavirusta koskevista vääristä viesteistä.

– (Näissä vieteissä väitetään), että Venäjällä olisi melko paljon sairaita ihmisiä ja että viranomaiset salailisivat tietoja. Haluan kertoa vielä kerran, että nämä eivät vastaa todellisuutta, Golikova sanoi hallituksen kokouksessa keskiviikkona.

Hänen mukaansa Venäjällä on todettu tähän mennessä kuusi koronavirustapausta.

Hengityssuojaimet loppuvat, vessapaperia hamstrataan

Venäjä on kieltänyt muun muassa hengityssuojaimien ja suojakäsineiden viennin maasta koronaviruksen leviämisen takia. Viranomaisten mukaan määräyksen tarkoituksena on suojella venäläisten etuja. Kyseessä on väliaikainen toimi, joka näillä näkymin päättyy kesäkuun alussa.

Venäjä on jo kieltänyt lähes täysin maahantulon kiinalaisilta, vaikkakin maan kansallinen lentoyhtiö Aeroflot lentää edelleen joihinkin kohteisiin Kiinassa. Venäjä on niin ikään rajoittanut voimakkaasti iranilaisten ja Etelä-Koreasta tulevien maahanpääsyä.

Indonesian viranomaiset ovat takavarikoineet liki puoli miljoonaa hengityssuojainta tavaratalosta maan pääkaupungin Jakartan läheltä. Poliisin mukaan tavaratalolla ei ollut lupaa myydä hengityssuojaimia, joiden hinnat ovat pompanneet huikeasti ylöspäin koronaviruksen myötä.