Italialaiseen satamaan siirtolaisia pelastaneen Sea Watch -aluksen kapteenia voi odottaa linnatuomio

Italiaan rantautuneen avustuslaiva Sea Watchin kipparia voi odottaa vankilatuomio. Carola Rackete puski aluksensa Italialle kuuluvan Lampedusan saaren satamaan. Aluksen kyydissä oli pelastettuja siirtolaisia.

Racketen ratkaisu toi päätökseen pitkällisen pattitilanteen aluksen miehistön ja viranomaisten välillä. Viranomaiset eivät olleet suostuneet päästämään siirtolaisia maahan.

Italian äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini on kuvaillut Racketea kiusankappaleeksi. Rackete pidätettiin, koska hän pakotti tiensä ohitse poliisialuksen, joka yritti estää laivan tulon satamaan. Rikoksesta voidaan antaa jopa 3–10 vuoden vankeustuomio.

Salvini lähti Twitteriin kovasanaisena

Rackete saatettiin tapahtuneen jälkeen ulos aluksestaan ja vietiin paikalta. Salvini kuvaili tekoa rikolliseksi, sotatoimeksi ja vaati, että Rackete vangitaan.

Alueellisen syyttäjän Luigi Patronaggion mukaan humanitaariset syyt eivät oikeuta väkivaltaisia tekoja, jotka kohdistuvat merellä univormua käyttäviin, kertoi italialainen media.

Aluksen kapteenin on määrä astua syyttäjän eteen 48 tunnin kuluessa, kertoi hänen asianajajansa Leonardo Marino toimittajille lauantaina.

Italialaisten medioiden mukaan Rackete on pyytänyt anteeksi sitä, että saattoi poliisiveneen ja sen sisällä olleet ihmiset vaaraan.

Syyttäjät ovat aloittaneet Racketeen kohdistuvan tutkinnan. Racketen epäillään syyllistyneen laittoman maahanmuuton avustamiseen.

– Tehtävä suoritettu. Lakia rikkova kapteeni pidätetty. Merirosvoalus otettu haltuun, maksimisakot järjestölle, Salvini tviittasi.

Suomi osallistuu ensi kertaa hätäjärjestelyihin

Italian rannikkovartiosto on ottanut Racketen aluksen haltuunsa. Aluksessa olleet 40 siirtolaista päästettiin maahan ja heidät vietiin vastaanottokeskuksen.

Suomi on valmistautumassa vastaanottamaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettavaa turvapaikanhakijaa. Asiasta päätti hallituksen EU-ministerivaliokunta perjantaina. Pyynnön esitti Euroopan komissio.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi osallistuu hätäjärjestelyihin Välimeren meripelastustehtävissä.

Suomen lisäksi myös Ranska, Saksa, Luxemburg ja Portugali ovat luvanneet ottaa siirtolaisia vastaan.

Satamien sulkeminen on merilain vastaista

Samalla kun Salvini ja osa Sea Watchin satamaan tuloa seuranneista vaativat Racketen vangitsemista, moni on myös sitä mieltä, että hän voi olla ylpeä toimistaan.

Entinen italialainen ministeri Graziano Delrio, joka vastasi ministerikautenaan maan satamista, kertoi olleensa tyytyväinen siitä, että ihmisten kärsimys on ohitse.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas vaati nopeaa selvennystä Racketea odottaviin syytteisiin. Hänen mukaansa ihmishenkien pelastaminen on humanitaarinen velvollisuus ja meripelastuksien ei kuuluisi olla laittomia. Luxemburgin ulkoministeri Jean Asselborn oli samaa mieltä Maasin kanssa.

Ranskan ulkoministerin Christophe Castanerin mukaan Italian päätös sulkea satamansa merestä pelastetuille on merilain vastainen.

Rastapäisestä kipparista on tullut vasemmistosankari Italiassa, koska hän on vastustanut Salvinin suljettujen satamien politiikkaa. Hänen voittoa tavoittelemattoman järjestönsä johtaja Johannes Bayer on kertonut Sea Watchin olevan ylpeä kapteenistaan.

– Hän teki täysin oikein. Hän ylläpiti merten lakia ja toi ihmiset turvaan, Bayer tviittasi.