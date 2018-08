Italian hallitus aikoo moottoritieyhtiölle jättisakkoa sopimusrikkomuksen vuoksi

Italian hallitus irtisanoo sopimuksen maan moottoriteitä hallinnoivan yhtiön kanssa. Lisäksi yhtiötä aiotaan rangaista 150 miljoonan euron sakolla sopimusrikkomuksen takia.

Italian liikenneministeri Danilo Toninellin mielestä moottoriteistä vastaavan yhtiön johdon tulisi erota. Hallituksen mielestä eilinen sillan romahdus olisi ollut ehkäistävissä.

Genovan siltaromahduksessa on kuollut 38 ihmistä, sanoo Italian sisäministeri Matteo Salvini. Kuolleista kolme on lapsia. Vakavasti loukkaantuneita on yli kymmenen, ja useita ihmisiä on yhä kateissa.

Morandin sillalla ajoi onnettomuushetkellä Suomen aikaa alkuiltapäivästä kymmeniä autoja. Romahduksen syy on yhä tuntematon.

Italian pelastuslaitoksen mukaan pelastustyöt jatkuvat Morandin sillalla vielä päiviä.

Italialaisen uutistoimisto Ansan pelastuslähteiden mukaan moni uhreista oli murskaantuneissa ajoneuvoissa. Viranomaisen mukaan sillalla ajoi onnettomuushetkellä 30–35 autoa ja kolme rekka-autoa, Ansa kertoo.

Pelastuslaitoksen insinöörin mukaan sillalla olleiden ajoneuvojen määrän perusteella useita ihmisiä on edelleen kateissa. Hän ei kuitenkaan sano, kuinka montaa ihmistä etsitään.

Luoteis-Italiassa sijaitsevassa Genovan satamakaupungissa tapahtuneen romahduksen syy on yhä tuntematon.

Kahden päivän suruaika

Italian Genovassa on julistettu kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia, uutisoi muun muassa CNN. Liput liehuvat Genovan kaupungissa puolitangossa tänään ja huomenna.

Italian sisäministeri Matteo Salvini vakuuttaa, että syypäät Genovan siltaonnettomuudelle tullaan löytämään. Hänen mielestään on uskomatonta, että 2010-luvulla ihminen voi kuolla tällaisessa onnettomuudessa.

– Italialaisilla on oikeus moderniin ja tehokkaaseen infrastruktuuriin, presidentti Sergio Mattarella sanoi eilisessä lausunnossaan.

Italialaisten medioiden mukaan 1960-luvulla rakennettu silta oli ränsistynyt ja se tarvitsi jatkuvasti huoltoa. Uutistoimisto Ansan mukaan myös sillan muut osat saattavat romahtaa, minkä takia rakennukset sillan lähistöllä evakuoitiin. Ansa kertoi silminnäkijöiden sanoneen, että salama osui siltaan ennen romahdusta.

Sisäministeri Salvini ja varapääministeri Luigi Di Maio vierailevat tänään onnettomuuspaikalla.