Italian pääministeri sanoo koulujen aukeavan vasta syyskuussa, espanjalaiset pääsevät vihdoin ulos

Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoo monien yritysten voivan jatkaa toimintaansa toukokuun 4. päivästä alkaen. Conte kertoo La Repubblican haastattelussa, että hän alkaa tulevina päivinä ilmoittaa tavoista, joilla Italia irtaantuu maailman pisimpään kestäneistä karanteenitoimista.

Conten odotetaan esittelevän suunnitelman, jonka mukaisesti maa poistaa rajoituksia asteittain toukokuun aikana.

Koronavirus on virallisten lukujen mukaan tappanut Italiassa yli 26 000 ihmistä eli yli 430 per miljoona asukasta. Tapausten määrä on kuitenkin laskenut, ja maassa uskotaankin, että pian joitakin toimintoja voidaan aloittaa uudelleen.

Conte sanoi lehdelle, että hallitus antaa suurelle määrälle yrityksiä luvan jatkaa työntekoa 4. toukokuuta. Joukossa on yrityksiä aina valmistavasta teollisuudesta rakennusalaan. Pääministerin mukaan rajoitusten jatkaminen olisi liian suuri riski maan sosioekonomiselle rakenteelle.

Koulut sen sijaan aukeavat vasta syyskuussa. Conte huomautti haastattelussa, että kouluihin palaaminen on täynnä vaaroja, koska monet opettajista ovat iäkkäitä ja siten viruksen riskiryhmässä.

Luvassa ei vielä täyttä liikkumisvapautta

Suurta osaa italialaisista kiinnostaa juuri nyt eniten se, milloin he voivat taas käydä lenkkeilemässä puistoissa ilman, että poliisi pysäyttää ja sakottaa. Italiassa jo maaliskuun alkupuolella annetun kotonapysymismääräyksen myötä kaikkien on pitänyt pysyä noin korttelin päässä etuoveltaan. Monissa kodeissa katoille on tehty kuntosaleja ja jopa tenniskenttiä.

Conte huomautti, ettei täyden liikkumisvapauden palauttaminen ole vielä mahdollista, mutta tiukkojen rajoitusten hellittämistä tutkitaan parhaillaan.

– Varmistamme, että voimme sallia laajemman liikkumisvapauden taaten kuitenkin samalla viruksen leviämisen estämisen ja hallitsemisen, hän lausui.

Mediatietojen mukaan Italian hallinto saattaa sallia vapaan liikkumisen kaupungeissa mutta rajoittaa kulkemista maan 20 hallinnollisen alueen välillä.

Espanjalaiset pääsemässä koronaeristyksestä viimein ylös, ulos ja lenkille

Tiukassa koronakurissa elävät espanjalaiset pääsevät ensi viikonlopusta alkaen ulos kuntoilemaan ja kävelyille samassa taloudessa asuvien ihmisten kanssa, kertoo maan pääministeri Pedro Sanchez.

Pääministerin mukaan tämä edellyttää, että pandemiakehitys jatkuu suotuisana. Sunnuntain luvut näyttävät varovaisen lupaavilta, sillä kuluneen vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttama tauti oli virallisten tietojen mukaan tappanut 288 ihmistä. Luku on alhaisin sitten maaliskuun 20. päivän. Lauantaina luku oli lähes 380.

Espanjan koronaviruspandemian vuoksi määräämät liikkumisrajoitukset kuuluvat maailman tiukimpiin. Kotoa on saanut poistua vain ruokakauppaan, apteekkiin, ulkoiluttamaan pikaisesti koiraa tai sairaustapausten vuoksi.

Maan hallitus aikoo kertoa tiistaina tarkemmin, kuinka se suunnittelee purkavansa rajoituksia mahdollisesti toukokuun loppupuoliskolta alkaen.

Eristyksen aikana lapset eivät ole päässeet ulos missään olosuhteissa. Tilanteen on määrä muuttua tänään sunnuntaina, kun perheiden pienimmät saavat luvan ulkoleikkeihin yhden vanhemman seurassa enintään kilometrin päässä kotoa.

Pääministeri korosti varovaista etenemistä

Espanja on jatkanut hätätilaansa toukokuun 9. päivään saakka. Pääministeri korostaa, että siirtymä jonkinsorttiseen normaalitilaan tapahtuu vaiheittain.

– Meidän täytyy toimia äärimmäisen varovasti. Olemme uhranneet liian paljon vaarantaaksemme kaiken hätiköimällä, Sanchez sanoi.

Worldometers-sivuston mukaan Espanjassa on todettu lähes 224 000 koronavirustartuntaa. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden lähes 4 800. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut lähes 23 000 ihmistä, eli kuolemantapauksia on miljoonaa asukasta kohden 490. Suomessa tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden 808 ja kuolleita 34.

Terveysviranomaisten mukaan epidemian huippu nähtiin Espanjassa 2. huhtikuuta, jolloin vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuoli 950 ihmistä. Maan hallitus oli määrännyt kolme viikkoa aikaisemmin 47 miljoonaa kansalaista tiukkaan kotieristykseen hillitäkseen viruksen leviämistä.