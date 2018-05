Italian presidentti tunnustelee maaperää uudelle pääministerille

Italian presidentti Sergio Mattarella tapaa tänään parlamentin ylä- ja alahuoneen puhemiehet keskustellakseen tuoreesta pääministeritarjokkaasta. Hallitusta ovat muodostamassa populistinen Viiden tähden liike ja oikeistolainen Lega.

Mikäli sopu syntyy, Italian johtoon nousee verraten tuntematon oikeustieteen professori Giuseppe Conte, 54. Puolueet kertoivat tarjokkaastaan Mattarellalle eilen, mutta presidentti ei kertonut, hyväksyykö hän Conten nimityksen. Ilman presidentin hyväksyntää puolueilla ei juuri ole toivoa saada hallitustaan hyväksytyksi parlamentissa.

Mikäli Mattarella hyväksyy nimityksen, puolueet esittelevät hänelle vielä ministerilistan sekä hallitusohjelman, josta ne pääsivät sopuun viime viikolla.

Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio kehui puolueen blogisivulla estotta Contea.

– Olen hyvin ylpeä hänestä, koska hän on kuin Viiden tähden liike pienoiskoossa – hänestä ei tule taakkaa Italian taloudelle, Di Maio kirjoitti.

Vaikka sekä Di Maio että Legan johtaja Matteo Salvini vastustivat kiivaasti virkamieshallituksen nimittämistä maahan vaalien jälkeen, sopi politiikan ulkopuolinen pääministeri nyt kaksikolle hyvin.

– Hän kuuluu ryhmääni. Yksitoista miljoonaa ihmistä äänesti häntä, Di Maio kuittasi palatessaan Mattarellan pakeilta eilen.

– Kaikki pääministerit ovat poliittisia, jatkoi puolestaan Salvini.

Varman toimitusjohtaja: Vakava poliittinen irtiotto

Italiaan syntymässä oleva EU-vastainen populistihallitus on jo nostanut korkoja mutta ei ole vielä aiheuttanut sellaisia markkinareaktioita kuin esimerkiksi finanssikriisin aikana. Suomen suurimpiin sijoittajiin kuuluvan työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan tilannetta selittää osaltaan se, että Italian riippuvuus kansainvälisestä rahoituksesta on vähentynyt.

– Italian vaihtotase on ylijäämäinen, ja valtion velkaa ovat rahoittaneet ensi sijassa kotimaiset sijoittajat ja Euroopan keskuspankki (EKP).

Markkinoille on myös kehittynyt aiempina vuosina Italian suhteen jossain määrin "paksu nahka", koska on totuttu siihen, että maa on tavallaan aina kriisissä.

Viiden tähden liikkeen ja Legan hallitusneuvottelijat ovat lupailleet italialaisille veronalennuksia ja julkisten menojen lisäyksiä. Murron mukaan EU:n suuri perustajamaa tekisi ohjelman toteutuksessa selvän irtioton EU:ssa ja yhteisvaluutta-alueella talouspolitiikalle asetetuista vaatimuksista.

– Poliittisesti tilanne on kyllä hyvin vakava, jos tuota ohjelmaa kirjaimellisesti päästäisiin toteuttamaan. Talous tulisi sitten siellä jossakin vaiheessa perässä.

Hänen mukaansa ohjelman yksityiskohtaista täytäntöönpanoa on kuitenkin vaikea kuvitella, koska Italian suhde niin EU:hun kuin EKP:hen kriisiytyisi nopeasti.

Suomen näkökulmasta Italian tilanne merkitsee Murron mukaan sitä, että yhteistä näkemystä euroalueen kehittämisestä on entistä vaikeampi hahmottaa. On epäselvää, lähentyvätkö Ranskan ja Saksan kannat vai hajoaako konsensus kokonaan.

– Nyt on hyvin vaikea tehdä ennusteita siitä, miten EU aidosti kehittyy lähivuosien aikana.