Italiassa Conten hallitus sai senaatin luottamuksen buuausten ja aplodien saattelemana

Italian uusi hallitus on voittanut luottamusäänestyksen myös maan senaatissa eli parlamentin ylähuoneessa. Koalitiohallitusta tuki tiistain äänestyksessä 169 edustajaa ja vastusti 133. Viisi edustajaa pidättäytyi äänestämästä.

Hallituksen luottamuksesta äänestettiin maanantaina parlamentin alahuoneessa, jossa luottamus tuli selvin lukemin.

Uuden koalition muodostavat populistinen Viiden tähden liike ja keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue. Pääministeri Giuseppe Conte johti myös edellistä hallituskoalitiota, jonka muodostivat Viiden tähden liike ja laitaoikeistolainen Lega.

Äänestyksiä värittivät buuaukset ja kannattajien aplodit. Senaatin äänestyksessä oikeistosta kuului petturuudesta syyttäviä huudahduksia.

Legan johtaja Matteo Salvini on syyttänyt toisiaan halveksineita hallituspuolueita siitä, että ne olisivat yhdistäneet voimansa vain inhosta Salvinia kohtaan. Hänen mukaansa puolueet pelkäävät vaaleja.

– Te olette vähemmistö tässä maassa... Voitte juosta muutaman kuukauden, mutta ette voi paeta (vaaleja) ikuisesti, Salvini sanoi.

Muutoksia maahanmuuttolinjauksiin?

Uuden hallituksen kiireellisin haaste on ensi vuoden budjetista sopiminen. Budjetti on koetinkivi Italian ja EU:n suhteille. Maanantain puheessaan parlamentille Conte sanoi, että budjettisääntöjä linjaavaa EU:n kasvu- ja vakaussopimusta tulisi parantaa ja yksinkertaistaa.

Uuden hallituksen uskotaan kuitenkin tulevan paremmin toimeen EU:n kanssa kuin edellisen.

Conte sanoi, että edessä on uudistusten kausi. Yhtenä tavoitteena on Italian massiivisen valtionvelan pienentäminen. Italian julkinen velka on yli 130 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Uudella hallituksella on vastassaan myös pyynnöt höllentää Salvinin kovan linjan maahanmuuttosääntöjä. Salvini kielsi kaudellaan siirtolaisia Välimereltä pelastavien alusten saapumisen Italian aluevesille. Esimerkiksi SOS Mediterranee- ja Lääkärit ilman rajoja (MSF) -järjestöjen alus Ocean Viking on jumissa merellä.