Italiassa Lega ei onnistunut kaappaamaan voittoa pohjoisen aluevaaleissa – äärioikeistoa vastustavaa "sardiiniliikettä" veikataan yhdeksi syyksi äänestysintoon

Italiassa populistijohtaja Matteo Salvinin Lega-puolue hävisi vastoin odotuksia tärkeät Emilia-Romagnan aluevaalit sunnuntaina.

Samalla saivat takapakkia Salvinin haaveet Italian hallituskoalition horjuttamisesta. Salvinin tavoitteena on ajaa maa uusiin vaaleihin, mikä voisi avata hänelle tien pääministeriksi, sillä Lega johtaa valtakunnallisissa mielipidemittauksissa.

Pohjoisessa Emilia-Romagnassa kävi kuitenkin tällä kertaa toisin. Keskustavasemmistolaisen Demokraattisen puolueen (PD) ehdokas Stefano Bonaccini voitti reilun 51 prosentin äänisaaliillaan Legan ehdokkaan, Lucia Borgonzonin. Tämä sai lopulta runsaat 43 prosenttia äänistä.

"Ylimielisyys ei kannata"

Ennen vaaleja tehdyissä mielipidemittauksissa puolueet etenivät rinta rinnan. Lega oli elätellyt toivoa siitä, että se voisi toistaa historiallisen lokakuisen vaalivoittonsa Umbriassa, joka on ollut perinteisesti vasemmistolaista aluetta.

Emilia-Romagna on myös vasemmiston tukialuetta, mutta oikeisto on saanut kasvavaa tukea erityisesti pikkukaupungeissa ja maaseudulla.

– Ylimielisyys ei koskaan kannata, sanoi Bonaccini voittopuheessaan viitaten Salvinin puheisiin "vapauttaa" alue.

Tällä kertaa poikkeuksellisen hyvällä tasolla ollut äänestysinto kuitenkin vielä satoi keskustavasemmiston laariin. Äänestysprosentti oli 67, kun se vuoden 2014 vaaleissa oli 37. Äänestysinnon yhdeksi syyksi veikataan niin kutsuttua "sardiiniliikettä", joka on äärioikeistoa vastustava kansanliike.

Conte: Ei merkitystä valtakunnallisesti

Äänioikeutettuja aluejohtajan valintaan liittyneissä vaaleissa oli 3,5 miljoonaa.

– Ensimmäistä kertaa 70 vuoteen Emilia-Romagnassa oli vaalikamppailu, Salvini sanoi medialle vaaliennusteen julkistamisen jälkeen. Hän ei myöntänyt tappiota.

Vielä maaliskuun europarlamenttivaaleissa Lega päihitti PD:n alueella.

Legan uusi vaalivoitto olisi voinut horjuttaa entisestään Italian haurasta koalitiohallitusta, jota PD yrittää pitää koossa yhdessä populistisen Viiden tähden liikkeen kanssa. Italian hallituksen kaatumisella olisi merkittäviä vaikutuksia myös EU-tasolla.

Maan pääministeri Giuseppe Conte on aiemmin kiistänyt puheet hallituskriisin mahdollisuudesta. Hän on sanonut, että aluevaaleilla on merkitystä ainoastaan paikallisesti, ei valtakunnallisen politiikan tasolla.