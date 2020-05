Italiassa aletaan purkaa yhdeksän viikkoa kestäneitä koronarajoituksia – Venäjällä tartuntojen määrä nousee

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on lisääntynyt eilisestä yli 10 500:lla, kertoo Moscow Times -lehti. Yhteensä tartuntoja on maassa kirjattu nyt jo yli 145 000. Tartuntojen määrä nousi yli 10 000:lla nyt jo toista päivää peräkkäin.

Covid-19-tautiin kuolleiden määrä nousi eilisestä 76:lla ja on nyt yhteensä 1 356.

Suhteessa väkilukuun tartuntoja on Venäjällä kirjattu 995 ja kuolemia yhdeksän kappaletta miljoonaa asukasta kohden. Suomen vastaavat luvut olivat Worldometer-sivuston mukaa eilen 948 ja 42.

Italiassa sekä iloa että pelkoa

Italiassa yritetään palata hiljalleen normaalielämään, kun maa alkaa poistaa jo yhdeksän viikkoa kestäneitä koronarajoituksia.

Noin neljä miljoonaa ihmistä pääsee tänään palaamaan töihin rakennustyömaille ja tehtaisiin niiden jälleen avautuessa.

Myös ravintoloiden toimintaa vapautetaan tänään niin, että ihmiset voivat hakea niistä noutoruokaa. Aiemmin vain kotiinkuljetukset oli sallittu. Esimerkiksi baarit ja jäätelökioskit pysyvät sen sijaan yhä kiinni.

– Tunnemme sekä iloa että pelkoa, Roomassa asuva 40-vuotias Stefano Milano kommentoi rajoitusten höllentymistä.

– On suuri onni päästä jälleen juoksemaan vailla huolta, saada poikani pikkuserkku vieraaksi poikani syntymäpäiville kynttilöitä puhaltamaan ja nähdä taas vanhempamme. Mutta olemme myös varuillamme, sillä he ovat iäkkäitä ja apellani on syöpä, joten hän on riskiryhmää.

Pääministeri Giuseppe Conte on varoittanut, että rajoituksia saatetaan joutua kiristämään uudestaan, jos tartuntatilanne sitä vaatii.

Korona kurjistaa niin taloutta kuin kansalaisten mieltäkin

Italian koronarajoitukset alkoivat liikkumiskielloilla maaliskuussa ensin maan pohjoisosassa ja laajenivat koko maata koskeviksi 9. maaliskuuta. Koronavirukseen oli kuollut tuolloin maassa 724 ihmistä.

Kuolinlukujen kivutessa pääministeri Conte määräsi lisää rajoituksia, joista viimeisimmät maaliskuun 22. päivänä. Tuolloin määrättiin muun muassa suljettavaksi kaikki tehtaat, paitsi ne joiden toiminta katsottiin välttämättömäksi.

Rajoitusten taloudelliset seuraukset ovat olleet Italiassa historiallisen synkät. Italian talouden odotetaan supistuvan tänä vuonna enemmän kuin minään vuonna sitten 1930-luvun maailmanlaajuisen laman.

Maan työväestöstä puolet saa jo valtiolta avustuksia ja kyselyissä suuri osa vielä töissä olevista kertoo pelkäävänsä työnsä menettämistä.

Eikä rajoitusten purkaminen suinkaan poista kaikkia kansalaisten huolia kuin taikaiskusta.

– Olen huolissani uudelleen avautumisesta. Viranomaiset tuntuvat olevan hyvin epävarmoja siitä kuinka tulisi edetä, 37-vuotias Davide Napoleono kommentoi.

Markkinatutkimusyritys Piepolin toteuttamassa kyselyssä yli 60 prosenttia italialaisista arvioi tarvitsevansa psykologista tukea selviytyäkseen koronarajoitusten jälkeisessä elämässä.

– Viruksen yö jatkuu, sosiologi Ilvo Diamanti kommentoi italialaislehti La Repubblicassa.

– Ja horisontissa on tuskin juuri mitään valoa näkyvissä. Lähinnä alamme tottua liikkumaan pimeässä.

Maailmassa vahvistettu yli 3,5 miljoonaa koronatartuntaa

Maailmassa on vahvistettu jo yli 3,5 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto AFP laskelmiensa pohjalta. Tartunnoista vajaat puolet on Euroopassa ja noin kolmasosa Yhdysvalloissa.

Todellisuudessa tartuntojen määrä on paljon suurempi. Monissa maissa testaaminen on puutteellista ja vain vakavasti sairaita ihmisiä testataan, joten suuri osa tartunnoista jää havaitsematta.

Viime viikkoina monet maat ovat panostaneet testauskapasiteetin laajentamiseen.

Tilastosivu Worldometersin mukaan koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti yli 248 000 ihmistä, joista yli puolet Euroopassa.

Koronavirukseen on kuollut eniten ihmisiä Yhdysvalloissa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu yli 67 600 koronaviruskuolemaa. Worldometersin mukaan niitä on noin tuhat enemmän. Eroon vaikuttavat erilaiset tavat tilastoida kuolemia.

Hyviäkin uutisia koronavirustilastoista löytyy, sillä Worldometersin mukaan viruksen aiheuttamasta taudista toipuneita on jo yli 1,1 miljoonaa.