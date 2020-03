Italiassa hallitus asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa

Italian hallitus on hyväksynyt suunnitelman asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa. Hallituksen tarkoituksena on rajoittaa koronavirustartuntojen leviämistä. Ihmisten liikkumista rajoitetaan laajoilla alueilla, joihin kuuluvat esimerkiksi Milano ja Venetsia.

Corriere della Sera -lehti kertoi myöhään lauantaina, että Italian hallitus suunnittelee eristävänsä koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista koronaviruksen vuoksi. Alustavan suunnitelman mukaan ihmisten liikkumista alueilla rajoitettaisiin ankarasti 3. huhtikuuta saakka.

Koronavirus on koetellut Euroopan maista kovimmin juuri Italiaa. Maa on kertonut 233 ihmisen kuolleen virukseen ja 5 883 saaneen tartunnan viimeisen kahden viikon aikana.

Karanteenin aikana ihmisten liikkumista sisään ja ulos eristykseen määrätyiltä alueilta rajoitetaan. Corriere della Seran mukaan alueiden välillä liikkumiseen tarvitaan perusteltu syy.

BBC:n mukaan esimerkiksi museot, kuntosalit ja yökerhot on määrä sulkea eristykseen määrätyillä alueilla. Ravintolat saavat olla auki, mutta ihmisten täytyy istua vähintään metrin päässä toisistaan. Ihmisiä kehotetaan pysymään mahdollisimman paljon kotona.

"Meillä on käsissämme hätätila"

Milano on Italian talouskeskus, ja siellä asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Koko Lombardian alueen väkiluku on 10 miljoonaa. Venetsian, Parman ja Riminin yhteenlaskettu väkiluku on puolestaan noin 540 000.

New York Timesin (NYT) mukaan Italian toimet ovat järeimpiä koronaviruksen torjumiseksi asetettuja rajoituksia Kiinan ulkopuolella. Liikkumisrajoitukset kohdistuisivat lehden mukaan noin 16 miljoonaan ihmiseen eli neljännekseen Italian väestöstä.

– Meillä on käsissämme hätätila, kansallinen hätätila, pääministeri Giuseppe Conte sanoi lehden mukaan medialle aamuyöllä.

NYT:n mukaan Italia on valmis uhraamaan maan taloudellisesti tärkeän pohjoisen lyhytaikaisesti, jotta alueella olisi mahdollisuus säästyä viruksen pitkäaikaisilta vaikutuksilta.

Italia on jo aiemmin eristänyt joitakin alueita maan pohjoisosassa, mutta niiden piirissä on ollut noin 50 000 ihmistä.