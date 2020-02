Italiassa jo yli 200 koronavirustartuntaa – pääministeri syytti viruksen leviämisestä sairaalaviranomaisia

Italian pääministeri Giuseppe Conte on syyttänyt sairaalaviranomaisia koronaviruksen leviämisestä Italiassa.

– Tässä vaiheessa tiedämme, että yhtä sairaalaa johdettiin tavalla, joka ei ollut täysin sopivaa. Tällä oli varmasti vaikutusta taudin leviämiseen, Conte sanoi nimeämättä sairaalaa.

Viruksen pahimpana keskittymänä Italiassa pidetään tällä hetkellä kuutisenkymmentä kilometriä Milanosta etelään sijaitsevaa Codognon kaupunkia. Codogno ja kymmenen muuta kaupunkia Lombardian alueella on eristetty viruksen vuoksi.

Kouluja on suljettu eri puolilla Pohjois-Italiaa. Lisäksi baareja, ravintoloita, yökerhoja ja elokuvateattereita on pantu kiinni. Yleisöllä ei myöskään ole asiaa Serie A -jalkapalloliigan ja Eurooppa-liigan otteluihin kuudella alueella maan pohjoisosissa.

Italiassa on todettu jo liki 230 tartuntaa. Seitsemän ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Tartuntojen määrä on Italiassa ylivoimaisesti suurin Euroopassa.

Etelä-Korea ja USA pohtivat sotaharjoitusten siirtämistä

Etelä-Korean pääministeri Moon Jae-in sanoi keskiviikkona pitävänsä maan koronavirustilannetta erittäin vakavana. Maassa on todettu jo liki 900 tartuntaa, mikä on eniten missään massa Kiinan ulkopuolella.

– Tilanne on hyvin vakava, mutta tulemme saavuttamaan voiton viruksen vastaisessa taistelussa, pääministeri vakuutti vieraillessaan Deagussa, joka kuuluu pahimmin viruksesta kärsineisiin kaupunkeihin. Yli 80 prosenttia tartunnoista on ollut Deagussa ja sen naapurimaakunnassa Pohjois-Gyeongsangissa.

Etelä-Korean parlamentin istunto tiistaina peruttiin sen jälkeen kun varmistui, että istuntosalissa oli viime viikolla käynyt henkilö, jolla oli virus. Tilat on määrä desinfioida. Korean kansallinen Korean Air -lentoyhtiö kertoi niin ikään, että yhdellä sen lentohenkilökuntaan kuuluvista on todettu virus.

Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esper sanoi Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean pohtivan tulevien sotaharjoitusten lykkäämistä tai pienentämistä viruksen vuoksi.

Iranin viranomaiset kertoivat puolestaan tiistaina kolmesta uudesta koronaviruskuolemasta. Maassa on kuollut virukseen 15 ihmistä, mikä on eniten missään maassa Kiinan ulkopuolella.

WHO: Korkein koronaviruspiikki oletettavasti jo nähty Kiinassa

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koronavirustartuntojen korkein piikki nähtiin Kiinassa tammi-helmikuun vaihteessa, kirjoittaa Guardian. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo kuitenkin, että tartuntojen leviäminen muualle on erittäin huolestuttavaa.

Kiina kertoi tiistaiaamuna 71 uudesta kuolemasta. Maan raportoimat luvut ovat alhaisimmat yli kahteen viikkoon. Nyt Manner-Kiinassa yli 2 600 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Maan keskushallinto kertoi myös 508 uudesta tartunnasta. Tiistaina uusia tartuntoja oli noin sata vähemmän.