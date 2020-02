Italiassa koronavirus levinnyt Toscanaan ja Sisiliaan

Koronavirus on levinnyt Italiassa myös Toscanaan ja Sisiliaan, kertovat viranomaiset.

Toscanasta on löydetty kaksi tartuntaa, joista toinen suositussa turistikohteessa Firenzessä. Sisiliassa taas on löydetty yksi tartunta.

Italiassa on todettu jo liki 230 tartuntaa. Seitsemän ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Tartuntojen määrä on Italiassa ylivoimaisesti suurin Euroopassa.

Iranissa maan apulaisterveysministerillä on todettu koronavirus, kertoivat viranomaiset. Terveysministeriön edustajan Alireza Vahabzadehin mukaan apulaisterveysministeri Iraj Harirchi on saanut viruksen, koska hän on ollut etulinjassa viruksen vastaisessa taistelussa.

Harirchi oli paikalla maanantaina hallituksen tiedotustilaisuudessa. Tuolloin hän hikoili voimakkaasti ja yski toistuvasti.