Italiassa koronavirustartuntojen määrä nousee nopeasti, hallitus aikoo eristää tartuntakeskittymät

Italiassa on todettu jo lähes 80 koronavirustartuntaa, kertovat useat mediat. Tartuntojen määrä alkoi nousta jyrkästi lauantaina. Uutistoimisto AFP:n mukaan tartuntoja on nyt todettu yhteensä 79. Luvussa ovat mukana kaksi ihmistä, joiden eilen kerrottiin kuolleen tartunnan seurauksena.

Suurin osa tartunnoista on todettu Pohjois-Italiassa. Corriere della Sera -lehden mukaan tartunnoista 54 on todettu Lombardian maakunnassa ja 17 Venetossa. Suurkaupunki Milanossa on lehden mukaan todettu yksi tartunta.

Maan pääministeri Giuseppe Conten mukaan Pohjois-Italiassa eristetään alueita, joissa on todettu paljon tartuntoja. Alueille pääsee ja niiltä voi poistua vain luvalla. Koulut ja kaupat ovat kiinni, yleisötapahtumia on peruttu.

La Repubblica -lehden mukaan pääministeri sanoi tiedotustilaisuudessa luottavansa kansalaisten yhteistyökykyyn. Tarvittaessa poistumiskieltoja valvovat kuitenkin poliisi ja asevoimat, Conte sanoi.

– Emme muuta Italiaa sairaalaksi, Conte vakuutti lehden mukaan.

Kiellon rikkomisella voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia, kertoo puolestaan uutistoimisto Ansa. Uutistoimiston mukaan sairaalahoidossa on virustartunnan takia ainakin yli 30 ihmistä.

Italia keskeytti ensimmäisten joukossa lentoliikenteen Kiinasta

Kun koronavirustartunnat alkoivat tammikuussa alussa levitä Kiinasta muualle maailmaan, oli Italia ensimmäisiä maita, jotka keskeyttivät lentoliikenteen Kiinaan. Italian ensimmäiset koronavirustartunnat todettiin kahdella Kiinan Wuhanista saapuneella turistilla tammikuun lopulla Roomassa.

Pohjois-Italiassa tartunnan saaneita puolestaan saattavat yhdistää esimerkiksi sama kantabaari tai sama tuttavapiiri, viranomaiset arvioivat lauantaina. Joidenkin medioiden mukaan tartuntojen levittäjäksi epäillään miestä, joka oli helmikuun alkupuolella syönyt illallista hiljattain Kiinasta palanneen tuttavansa kanssa.

Eilen kerrottiin myös, että jopa 50 000:ta ihmistä on neuvottu pysymään kotosalla alueille, joilla uusia virustartuntoja oli havaittu.

Hubein maakunnan tartuntamäärät jälleen nousussa

Kiinassa koronavirustartunnan seurauksena kuolleiden määrä jatkaa nousuaan. Tartuntojen keskiöstä Hubein maakunnasta raportoitiin sunnuntaina lähes sata uutta kuolemantapausta. Yhteensä Manner-Kiinassa on viruksen seurauksena kuollut jo yli 2 400 ihmistä.

Suurin osa kuolemista on raportoitu miljoonakaupunki Wuhanista, josta virus lähti leviämään joulukuun lopulla.

Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden (SCMP) mukaan Hubein paikallisviranomaiset kertoivat sunnuntaina 630 uudesta tartunnasta. Luku on muutamia satoja suurempi kuin parina aikaisempana päivänä. Yhteensä tartunnan saaneita on Kiinan mukaan nyt noin 77 000. Viruksen aiheuttamasta taudista toipuneita arvioidaan olevan yli 20 000, SCMP kertoo.

Kiinan ilmoittamien tartuntalukujen todenperäisyydestä on maailmalla kannettu jatkuvaa huolta. Maa on aiemmin esimerkiksi kertonut muuttaneensa tartuntojen määrittely- ja laskentatapoja sekä löytäneensä tilastoistaan päällekkäisyyksiä, mikä on vaikeuttanut lukujen seurantaa.

Koronavirustartuntoja on tavattu Kiinan lisäksi noin 30 maassa. Viime päivinä tartuntamäärän nopeasta lisääntymisestä on Italian lisäksi kerrottu esimerkiksi Etelä-Koreassa. Yhteensä Kiinan ulkopuolella on todettu noin 1 500 tartuntaa.