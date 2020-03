Italiassa kuollut jo yli tuhat ihmistä koronavirukseen

Italiassa koronavirukseen on kuollut jo yli 1 000 ihmistä. Tänään koronavirukseen on kerrottu kuolleen 189 ihmistä Italiassa, mikä on lähes yhtä paljon kuin eilen. Uusia tartuntoja on raportoitu tänään yli 2600. Kaikkiaan Italiassa on nyt todettu yli 15100 koronavirustartuntaa.