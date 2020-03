Italiassa kuollut koronavirukseen jo enemmän ihmisiä kuin Kiinassa – koko maailmassa virus vaatinut kohta 10  000 uhria

Italiassa koronavirukseen kuolleita oli torstai-iltana jo 3 400 eli enemmän kuin Kiinassa. Vuorokauden aikana virukseen kuoli Italiassa lähes 430 ihmistä. Varmistettuja tartuntoja maassa on yli 41 000.

Kiinassa virukseen on kuollut yli 3 200 ihmistä, ja todennettuja tartuntoja on liki 81 000.

Aiemmin kerrottiin, että Italiassa pidennetään liikkumisrajoituksia. Pääministeri Giuseppe Conte oli kertonut tästä Corriere della Sera -sanomalehdelle.

Alun perin koko maahan julistettujen rajoitusten piti kestää 25. maaliskuuta asti, mutta nyt niitä jatketaan ainakin huhtikuun 3. päivään asti.

Myös Ranskassa kansanterveyslaitoksen johtaja ennustaa, että maan tiukkoja ulkonaliikkumisrajoituksia joudutaan jatkamaan alkuperäisestä kahdesta viikosta mahdollisesti neljään viikkoon.

Ranskassa koronaviruskuolemien määrä lisääntyi vuorokaudessa 108:lla. Kaikkiaan maassa on kuollut virukseen noin 370 ihmistä. Tartuntoja on vahvistettu liki 11 000.

Koko maailmassa koronavirukseen on kuollut kaikkiaan lähes 10 000 ihmistä. Vahvistettuja tartuntoja on raportoitu yli 241 000. Viruksesta parantuneiksi on tähän mennessä ilmoitettu noin 86 700 ihmistä.

Saksassa kolmanneksi eniten tartuntoja Euroopassa

Saksassa vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut yli 14 500:aan. Kuolonuhreja on nelisenkymmentä. Tartuntoja Saksassa on kolmanneksi eniten Italian ja Espanjan jälkeen.

Saksassa kutsutaan kymmeniätuhansia reserviläisiä auttamaan koronaviruksen torjunnassa, sanoi maan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer torstaina.

Liittokansleri Angela Merkel varoitti keskiviikkona kansalaisia harvinaisessa tv-puheessa, että epidemia on Saksan sodanjälkeisen historian suurin haaste.

Espanjassa hotelleja sairaalakäyttöön

Espanjassa koronavirukseen on kuollut noin 800 ihmistä. Virustartuntoja on vahvistettu lähes 17 400.

El Pais -sanomalehden mukaan Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa.

Madridissa onkin otettu neljän tähden hotelli Gran Hotel Colon sairaalakäyttöön. Sinne kuljetetaan potilaita, joilla on lieviä oireita. Hotellissa on 359 huonetta.

Madridin viranomaisten mukaan lisää hotelleja on tarkoitus ottaa käyttöön koronapotilaita varten.

Hotellisairaaloilla on tarkoitus helpottaa varsinaisten sairaaloiden työtä ja vapauttaa niiden paikkoja vakavammin sairaille potilaille.

Kiinasta valonpilkahdus

Koronaviruspandemian keskiössä olleessa Kiinassa tilanne on taas hiljalleen alkanut näyttää paremmalta. Kiinassa ei ole todettu yhtäkään uutta maan sisällä levinnyttä koronavirustartuntaa, kertoivat maan viranomaiset torstaina. Näin on ensimmäistä kertaa sitten tammikuun, jolloin maa alkoi raportoida tartuntamääriä.

Kiinassa kuitenkin kerrottiin 34 uudesta ulkomailta tulleesta tartunnasta. Kyseessä on suurin kasvu kahteen viikkoon. Maassa ollaankin huolissaan koronaviruksen toisesta aallosta.

Wuhanissa, josta koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään, ei tietojen mukaan ollut yhtään uutta tartuntaa. Kaupungin 11 miljoonaa asukasta ja lisäksi muut maakunnan yli 40 miljoonaa asukasta ovat olleet eristyksissä tammikuun lopusta.

Jopa Taleban taipuu koronan edessä

Afganistanissa ääriliike Taleban on puolestaan ilmoittanut olevansa valmis yhteistyöhön terveysviranomaisten kanssa torjuakseen koronavirusta, kertoo brittilehti Independent.

Talebanin edustaja vakuutti Twitterissä järjestön olevan valmis yhteistyöhön niin Maailman terveysjärjestö WHO:n kuin muiden kansainvälisten terveysjärjestöjen kanssa.

Taleban on itse tehnyt aiemmin iskuja sairaaloihin, ja sen on syytetty myös surmanneen terveydenhuollon työntekijöitä.

Afganistanissa on todettu 22 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrän pelätään kasvavan.