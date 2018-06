Italiassa eilen saavutettu hallitusratkaisu on otettu rauhallisesti vastaan Euroopan osakemarkkinoilla. Milanon pörssin keskeinen FTSE MIB -osakeindeksi on vahvistunut 2,5 prosenttia aamupäivän kaupankäynnissä.

Myös muualla Euroopassa osakekurssit avautuivat perjantaina nousuun. Lontoon ja Frankfurtin pörssien seuratuimmat osakeindeksit ovat vahvistuneet 0,6 prosenttia. Helsingin pörssin yleisindeksi oli aamupäivällä 0,8 prosentin nousussa.

Sijoittajien rauhoittumisesta kertoo myös se, että Italian valtionlainojen korot jatkoivat laskuaan perjantaina. Italian lainakorot olivat tiistaina nousseet jyrkästi, kun sijoittajat pelästyivät mahdollisuutta Italian ajautumisesta uusiin vaaleihin.

Populistisen Viiden tähden liikkeen ja oikeistopuolue Legan yhteishallituksen on määrä vannoa virkavalansa tänään iltapäivällä.

Presidentti Sergio Mattarella antoi eilen hallituksenmuodostajan tehtävän uudelleen oikeustieteilijä Giuseppe Contelle.

Puolueiden aiempi hallitussuunnitelma kariutui, kun Mattarella ei hyväksynyt valtiovarainministeriksi eurokriittistä Paolo Savonaa. Nyt Savonalle kaavaillaan eurooppaministerin salkkua. Valtiovarainministeriksi on nousemassa taloustieteilijä Giovanni Tria, joka haluaa leikata verotusta, mutta on myös Italian eurossa pysymisen kannalla.

Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini saa uudesta hallituksesta sisäministerin salkun, ja Viiden tähden liikkeen johtajasta Luigi Di Maiosta tulee taloudellisesta kehityksestä vastaava ministeri.

Ulkoministeriksi on tulossa EU-asioista hyvin perillä oleva Enzo Moavero Milanesi.

Uuden hallituksen 18 ministeristä vain viisi on naisia.

Italian parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuun alussa, minkä jälkeen maa on ollut poliittisen epävarmuuden tilassa.

Huolta Brysselissä

Uuden hallituksen taloussuunnitelmat ovat herättäneet huolta Brysselissä. Hallitus haluaa elvyttää Italian taloutta luopumalla säästötoimista ja lisäämällä julkisia menoja.

Esillä ovat olleet muun muassa perustuloratkaisu maan köyhimmille ja kahden eri veroprosentin tasaverojärjestelmä.

Italialla on velkaa 2,3 biljoonaa eli 2,3 tuhatta miljardia euroa, mikä vastaa 132 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Vain Kreikka on Euroopassa Italiaa velkaantuneempi. Italian velkaantuneisuusaste on yli kaksinkertainen EU:n taloussääntöihin nähden, sillä niiden mukaan velan määrä ei saa ylittää 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Huolta Italian kohdalla lisää se, että maa on euroalueen kolmanneksi suurin talous.

Uusi hallitus haluaa myös neuvotella uusiksi Italian EU-sopimuksia.