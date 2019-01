Italiassa tuomioistuin puoltaa oikeudenkäyntiä sisäministeri Salvinin turvapaikkapolitiikasta

Italiassa tuomioistuin on linjannut, että sisäministeri Matteo Salvini tulisi asettaa oikeuden eteen turvapaikkapolitiikastaan. Linjaus koskee tapausta, jossa Salvini esti 177 siirtolaista kuljettaneen Italian rannikkovartioston aluksen pääsyn maihin. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.

Syyttäjät aloittivat Sisiliassa elokuussa tutkinnan Salvinin toimista sen jälkeen kun tämä kielsi Diciotti-aluksessa olevia siirtolaisia astumasta maihin. Alus jäi kuudeksi päiväksi jumiin Sisilian satamaan, eikä siirtolaisia päästetty heti ulos. Lopulta katolinen kirkko, Irlanti ja Albania suostuivat ottamaan vastuun pääosin Eritreasta lähteneistä siirtolaisista.

Salvinin toimia on tutkittu vallan väärinkäyttämisenä ja epäiltynä kidnappauksena. Tuomioistuin kumosi linjauksellaan syyttäjien aiemman suosituksen oikeusjutun hylkäämisestä.

Koska Salvini on hallituksen ministeri, mahdollisista oikeustoimista päättäminen on kansanedustajien ja senaattorien käsissä.

– Voin saada jopa 15 vuoden vankeustuomion, koska olen estänyt laittomien rantautumisen Italiaan. Olen sanaton, äärioikeistolainen Salvini kirjoitti Facebookissa.

Salvini vakuutti, että hän ei pelkää eikä anna periksi asiassa.

– Jos se, mitä tein, tarkoittaa, että olen kidnappaaja, sitten voitte pitää minua kidnappaajana tulevina kuukausina, hän sanoi.

Salvini sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että hänellä on oman puolueensa senaattorien tuki takanaan. Hallituskumppani Viiden tähden liikkeen tuki on epävarmemmalla pohjalla. Populistiliikkeen keskeisiä periaatteita on, että tutkinnan alla olevien poliitikkojen on erottava.

Vastuuta sysätään muille: menkää Ranskaan

Jos Viiden tähden liike asettuu asiassa Salvinin tueksi, se voi menettää uskottavuuttaan äänestäjiensä silmissä. Oikeustoimien puoltaminen taas voisi johtaa hallitusyhteistyön romuttumiseen ja jopa koko hallituksen kaatumiseen.

Salvini on jatkanut tiukkaa turvapaikkapolitiikkaansa, ja viimeksi torstaina hän tähdensi, että Italian satamat on suljettu siirtolaisilta, kun lähes 50 siirtolaista mereltä pelastanut vene yritti päästä Sisiliaan.

– Kukaan ei rantaudu Italiaan. Olemme valmiita lähettämään lääkkeitä, ruokaa tai mitä tahansa tarpeellista, mutta Italian satamat pysyvät suljettuna, Salvini tviittasi.

Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio asettui asiassa Salvinin tueksi.

– Kehotan heitä suuntaamaan Marseilleen ja rantautumaan Ranskan maaperälle sen sijaan että odottaisivat useita päiviä turhaan Italian vesillä, hän sanoi Facebookissa.

Parikymmentä kansalaisjärjestöä muistutti tiedotteessa, että Italialla ja Euroopalla on kansainvälisen oikeuden mukaan velvollisuus tarjota siirtolaisille turvallinen satama rantautumiseen.