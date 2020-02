Italiassa vahvistettiin neljäs koronaviruskuolema, Venetsian karnevaalit peruttiin

Italiassa on vahvistettu neljäs koronaviruskuolema. Virukseen menehtyi 84-vuotias mies Lombardian maakunnan pohjoisosassa. Corriere della Sera -lehden mukaan neljäs kuolemantapaus on Bergamosta.

Koronavirustartuntojen määrä Italiassa alkoi nousta jyrkästi lauantaina. Suurin osa tartunnoista on todettu juuri Lombardian alueella, jonka keskuskaupunki on Milano. Virukseen tähän mennessä kuolleista kolme on ollut Lombardiassa.

Italia on määrännyt erityistoimia, joilla toistakymmentä paikkakuntaa Pohjois-Italiassa pyritään eristämään viruksen leviämisen estämiseksi. Italian terveysviranomaisten edustaja Angelo Borrelli kertoi sunnuntaina, että yli 150 ihmistä maassa on saanut viruksen.

Koronaviruksen takia on jo peruttu muun muassa Milanon muotiviikot ja Venetsian karnevaalit sekä useita jalkapallon pääsarjan Serie A:n otteluita. Myös Milanon kuuluisan La Scala -oopperatalon esityksiä on peruttu.

Wuhanin viranomaiset vakuuttivat toimivansa tiukasti

Kiinassa Wuhanin viranomaiset ovat peruneet määräyksen, jonka mukaan ulkopaikkakuntalaiset saisivat lähteä eristyksissä olevasta kaupungista, jos heillä ei ole tartuntaoireita ja jos he eivät ole olleet tekemisissä potilaiden kanssa.

Paikallisviranomaisten mukaan luvan oli erehdyksessä antanut liikenteen valvonnasta vastaava taho, joka ei ollut saanut siihen lupaa paikallisjohdolta.

– Tässä suhteessa olemme ryhtyneet vakaviin toimiin asianomaisten henkilöiden kanssa, Wuhan panee päättäväisesti toimeen pääsihteeri Xi Jinpingin tärkeitä määräyksiä viruksen leviämisen estämiseksi. Valvomme tiukasti kaupungista lähteviä, valvomme tiukasti henkilöstöä ja estämme tiukasti epidemian leviämisen, kaupungin viranomaiset vakuuttivat tiedotteessaan.

Wuhan on ollut eristyksissä tammikuun loppupuolelta. Tuolloin viranomaiset sulkivat kulkuyhteydet kaupunkiin, eikä kaupungista ole päässyt pois. Toimien tarkoituksena on ollut saada uuden koronaviruksen leviäminen hallintaan.

Viruksen uskotaan lähteneen liikkeelle Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanista.

Suurin osa Kiinan tartunnoista ja viruksen aiheuttamista kuolemista on todettu Hubein maakunnassa. Todettujen uusien tartuntojen määrät ovat viranomaistietojen mukaan laskeneet Hubeissa ja muualla Manner-Kiinassa. Osassa maakunnista ei ole päiviin raportoitu uusista tapauksista.

Kiina kertoi maanantaiaamuna 150 uudesta kuolemasta. Manner-Kiinassa on kuollut lähes 2 600 ihmistä koronavirustartunnan seurauksena. Koko maassa lähes 78 000 ihmistä on saanut tartunnan. South China Morning Postin laskurin mukaan lähes 25 000 on toipunut tartunnasta.

Etelä-Koreassa siirretään jalkapallokautta

Etelä-Koreassa viranomaiset ilmoittivat maanantaina siirtävänsä maan jalkapallon pääsarjan alkua koronaviruksen vuoksi. Kauden oli määrä alkaa tulevana viikonloppuna. Etelä-Korea kertoi maanantaina 70 uudesta tartunnasta, mikä nostaa tartuntojen määrän yli 830:n. Seitsemän ihmistä on kuollut tautiin.

Maassa on kolmanneksi eniten tartuntoja Kiinan ja Japanin jälkeen. Suurin osa Japanissa sairastuneista on saanut tartunnan Jokohaman satamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella.

Tartunnat ovat lisääntyneet nopeasti Etelä-Koreassa. Niitä on todettu kahdessa maan eteläosassa sijaitsevassa kaupungissa, Daegussa ja Cheongdossa.

Suurimmalla osalla sairastuneista on yhteys Daegussa toimivaan uskonnolliseen yhteisöön Shincheonjiin. Uusista tartunnoista 129:llä on yhteys seurakuntaan.

Presidentti Moon Jae-in nosti maan virushälytystason sunnuntaina punaiselle eli korkeimmalle mahdolliselle.

CNN:n mukaan koulujen lukukausien aloitusta on siirretty maassa viikolla.

Iranin viranomaiset kertoivat maanantaina neljästä uudesta koronaviruskuolemasta. Virukseen on maassa kuollut toistaiseksi 12 ihmistä. Kuwait, Bahrain ja Afganistan ilmoittivat kaikki maanantaina ensimmäisistä koronavirustartunnoista.