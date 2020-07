Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa puhunut Trump tuomitsi jälleen mielenosoitukset: "Vihaiset väkijoukot yrittävät repiä alas perustajiemme patsaat, töhriä pyhimmät muistomerkkimme ja vapauttaa väkivallan aallon kaupungeissamme"

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen ottanut kantaa maassa järjestettyihin rasismia vastustaviin mielenosoituksiin. Maan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa Etelä-Dakotassa puhunut Trump kutsui viimeaikaisia mielenosoituksia "väkivaltaiseksi sekasorroksi". Rushmore-vuorella puheensa pitänyt Trump lisäksi nosti esille monumenttien vahingoittamisen, kertoo muun muassa New York Times.

– Kansamme todistaa armotonta kampanjaa, jonka tarkoituksena on pyyhkiä pois historiamme, häväistä sankarimme, poistaa arvomme ja indoktrinoida (aivopestä) lapsemme, lehti kertoo Trumpin sanoneen.

– Vihaiset väkijoukot yrittävät repiä alas perustajiemme patsaat, töhriä pyhimmät muistomerkkimme ja vapauttaa väkivallan aallon kaupungeissamme, presidentti jatkoi.

Hän lupasi, ettei Rushmore-vuoren muistomerkkiä ikinä sotketa. Lisäksi Trump sanoi, ettei koskaan lakkauta poliisivoimia tai poliisien oikeutta kantaa asetta.

– He haluavat hiljentää meidät, mutta meitä ei hiljennetä, hän sanoi puhetta kuuntelemaan saapuneiden tuhansien ihmisten edessä.

Presidentti lupasi myös perustaa suuren puistoalueen, jonne sijoitetaan "parhaiden ikinä eläneiden amerikkalaisten" patsaita.

Presidentti myös kiitti puheessaan heitä, jotka "työskentelevät väsymättä koronaviruksen tappamiseksi", mutta ei muutoin juurikaan käsitellyt virustilannetta puheessaan.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa vahvistettiin vuorokaudessa yli 57 000 uutta virustartuntaa. Luvussa ovat mukana uudet tartunnat torstai-illasta perjantai-iltaan.

Kyseessä on jälleen uusi päiväkohtainen ennätys. Yhdysvalloissa on nyt kolmena päivänä peräkkäin rikottu uusien tartuntojen vuorokausiennätyksiä, uutistoimisto AFP kertoo.

Mielensoittajat vastustivat itsenäisyyspäiväseremoniaa Rushmoren muistomerkillä

Trumpin saapuminen Etelä-Dakotaan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin poiki mielenosoituksia. Mielenosoittajat muun muassa sulkivat valtatien, kirjoittaa Washington Post. Poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan. Lehden mukaan suurin osa mielenosoittajista kuuluu Yhdysvaltain alkuperäiskansoihin.

– Olette varastetulla maalla, luki mielenosoittajien kylteissä Boston Globen mukaan.

Kylteissä oli myös esimerkiksi valkoista ylivaltaa ja rasismia vastustavia iskulauseita

Monelle alkuperäisväestöön kuuluvalle Mount Rushmore -muistomerkki, johon on kaiverrettu neljän aiemman presidentin kasvot, on symboli sorrolle, kirjoittaa ABC News. Muistomerkin nähdään median mukaan edustavan rikottuja sopimuksia ja valkoisen väestön valta-asemaa. Rushmore sijaitsee Mustat kukkulat -vuoristossa, joka on uskonnollisesti merkittävä paikalliselle alkuperäisväestölle.

– Mikään ei ole suurempi muistutus mahtaville sioux-kansoille maasta, joka ei voi pitää lupausta tai sopimusta, kuin kasvot, jotka on veistetty pyhälle maallemme, jota Yhdysvallat kutsuu Rushmore-vuoreksi, alueen sioux-kansaa edustava Harold Frazier sanoi lausunnossaan ABC:n mukaan.

Amerikan kolmeatoista siirtokuntaa edustanut mannermaakongressi julisti siirtokunnat itsenäisiksi Britanniasta 4. heinäkuuta vuonna 1776.

Itsenäisyyspäivä on vapaapäivä koko liittovaltiossa. Sitä juhlitaan paraatein ja ilotulituksin.

Trump toivoo saavansa kasvonsa vuoreen

Rushmore-vuoreen on kaiverrettu Yhdysvaltain aiempien presidenttien George Washingtonin, Thomas Jeffersonin, Theodore Rooseveltin ja Abraham Lincolnin muotokuvat.

Graniittiin kaiverretut presidentit seurasivat, kun Trump – joka on toivonut saavansa itsekin kuvansa vuoreen – piti puheensa Suomen aikaa lauantaiaamuna.

– Siitä tulee loistava ilta. Vain harva on nähnyt sellaisen ilotulituksen, joka nyt nähdään, Trump hekumoi etukäteen.

Washington Postin mukaan presidentin on määrä viettää lauantaina itsenäisyyspäivää Valkoisessa talossa Washingtonissa.

Lähteenä myös AFP