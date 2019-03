Jälleen yksi senaatin republikaani ilmoittaa vastustavansa Trumpin hätätilan julistamista – "Presidentille ei voi antaa perustuslain ylittävää valtaa"

Republikaanisenaattori Rand Paul ei tue presidentti Donald Trumpin hätätilan julistamista senaatin äänestyksessä. Kentuckyn senaattori Paul sanoi puheessaan lauantaina, että hän ei voi äänestää sen puolesta, että presidentille annetaan perustuslain ylittävää valtaa. Hänen mukaansa presidentille ei voi antaa valtaa käyttää rahoja, joita kongressi ei ole osoittanut.

– Saatamme haluta lisää rahaa rajaturvallisuuteen, mutta kongressi ei ole antanut siihen lupaa, hän sanoi.

Paulin puheesta uutisoi muun muassa Bowling Green Daily News.

Ennen Paulia jo kolme senaatin republikaania on ilmoittanut vastustavansa Trumpin hätätilan julistamista. Myös useat muut senaatin republikaanit ovat ilmoittaneet suhtautuvansa varauksella hätätilan julistukseen. Heidän joukossaan ovat muun muassa Texasin senaattori Ted Cruz ja Floridan senaattori Marco Rubio.

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone tyrmäsi jo aiemmin hätätilajulistuksen selvin luvuin 245–182.

Republikaanienemmistöisessä senaatissa hätätilajulistuksen läpivieminen vaatii yksinkertaisen enemmistön. Senaatissa republikaaneja on 53 ja demokraatteja 47.

Vaikka hätätilan julistus kaatuisikin senaatissa, Trump voi käyttää veto-oikeuttaan. Trump onkin uhannut, että jos myös senaatti äänestää hänen hätätilajulistustaan vastaan, hän käyttää veto-oikeuttaan. Kyseessä olisi Trumpin presidenttikauden ensimmäinen veto-oikeuden käyttö. Presidentin veto kumoutuu, jos kaksi kolmasosaa kongressista vastustaa sitä.

Osa senaattoreista on raja-asiassa Trumpin kannalla, mutta pitää hätätilan julistusta vääränä väylänä

Trump ilmoitti hätätilan julistamisesta 15. helmikuuta. Hätätilan julistamisella Trump haluaa ohjata rahaa lupaamaansa Meksikon rajamuuriin ilman kongressin hyväksyntää. Päätös on herättänyt voimakasta vastustusta ja johtanut myös oikeustoimiin.

Trump on pyrkinyt vakuuttelemaan republikaanisenaattoreita pyytämällä heitä olemaan "vahvoja ja fiksuja" ja välttämään avoimien rajojen muodostamaa "demokraattien ansaa". Osa senaattoreista on raja-asiassa Trumpin kannalla, mutta pitää hätätilan julistusta vääränä väylänä edetä asiassa. He pelkäävät, että tulevaisuudessa demokraattipresidentit käyttävät samaa keinoa omien päämääriensä edistämiseen.

Rajamuuri oli yksi Trumpin keskeisistä vaalilupauksista presidentinvaalikampanjassa, tosin tuolloin hän vannoi Meksikon pulittavan muurin kustannukset. Meksiko ei moiseen ryhtynyt, joten nyt presidentti pyrkii hakemaan rahoitusta muin keinoin.

Trumpin vaatimukset rajamuurin rahoituksesta ajoi aiemmin Yhdysvaltojen hallinnon ennätyspitkään osittaiseen sulkuun.

Trump on toistuvasti vakuuttanut muurin olevan tehokas ratkaisu, vaikka idean arvostelijat osoittelevat hänelle tilastoja, joiden mukaan esimerkiksi heroiini kulkee etelärajan kautta Yhdysvaltoihin pääosin laillisten rajanylityspaikkojen kautta.