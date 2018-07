Keski-Ruotsissa Jämtlandin läänissä riehuneet maastopalot saatiin sunnuntaina sammutettua kokonaan, Jämtlandin pelastuslaitos kertoo. Runsas sade auttoi pelastuslaitosta sammutustöissä.

Sunnuntai-iltana Jämtlandin Härjedalenissa syttyi uusi palo, mutta se saatiin iltaan mennessä sammutettua helikopterien avulla.

Myös yli kaksi viikkoa kestäneet metsäpalot Gävleborgin läänissä on saatu paikallisviranomaisten mukaan hallintaan. Palot ovat yhä käynnissä, mutta niiden leviäminen on saatu rajattua. Gävleborgissa sijaitsee myös Ljusdalin kunta, jossa Ruotsin avuksi lähetetyt suomalaiset pelastusjoukot toimivat.

Pohjois-Ruotsissa Norrbottenin läänissä syttyi sunnuntaina kolme uutta maastopaloa yhden entisen lisäksi, mutta ne ovat hallinnassa. Härkävaarassa syttynyt tulipalo on niin vaikeapääsyisessä paikassa, että sammutushenkilökunta ja -kalusto piti lennättää paikalle.

Taalainmaalla suurimmat maastopalot Älvdalenissa armeijan ampuma-alueella ja Malung-Sälenissa on saatu rajattua. Töitä Älvdalenissa on vaikeuttanut se, että maassa on todennäköisesti räjähtämättömiä ammuksia tykistöammuntojen jäljiltä.