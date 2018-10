Järjestö: Pittsburghin synagogahyökkäys kuolettavin isku juutalaisia vastaan Yhdysvalloissa

Pittsburghin synagogaisku on kuolettavin isku juutalaisia vastaan Yhdysvaltojen historiassa, antisemitismiä vastaan työskentelevä kansalaisjärjestö sanoo. Kaikkiaan 11 ihmistä kuoli, kun mies avasi tulen Tree of Life -synagogassa lauantaiaamuna.

– On käsittämätöntä, että juutalaisia vastaan hyökätään sapatin aamuna, ja kammottavaa, että tällaista voi tapahtua nyky-Yhdysvalloissa, sanoi Anti-Defamation League -kansalaisjärjestön johtaja Jonathan A. Greenblatt järjestön lausunnossa.

ADL:n mukaan juutalaisiin kohdistuvat hyökkäykset ja häirintä ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Järjestön tietoihin tulleiden tapausten määrä nousi liki 60 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Kaikkiaan erilaisia tapauksia oli ADL:n mukaan viime vuonna 1 986. Eniten kasvoi ilkivallasta tehtyjen ilmoitusten määrä. ADL sai yhteensä 952 ilmoitusta vandalismista, kuten hautauskivien häpäisystä.

ADL:n mukaan tapausten määrän kasvuun on useita syitä, kuten amerikkalaisen yhteiskunnan syvenevä jakautuminen ja erilaisten viharyhmien vahvistuminen. On myös todennäköistä, että nykyisessä ilmapiirissä ihmiset ilmoittavat tapauksista aiempaa herkemmin, ADL arvioi.

Kuolemantuomio mahdollinen

Synagogahyökkäyksestä epäiltyä miestä syytetään rikoksista, jotka voivat johtaa kuolemantuomioon, kertoo maan oikeusministeriö.

Pittsburghin viranomaiset vahvistavat, että ampumisessa kuoli yksitoista ihmistä ja kuusi haavoittui. Poliisi otti nopeasti kiinni epäillyn ampujan.

Syyttäjien mukaan epäilty saa yhteensä 29 syytettä eri rikoksista. Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessions tähdensi, että maassa ei ole minkäänlaista sijaa uskontoon perustuvalle vihalle ja väkivallalle.

– Nämä epäillyt rikokset ovat tuomittavia ja kertakaikkisen vastenmielisiä kansakuntamme arvoja kohtaan. Näin ollen oikeusministeriö nostaa syytettyä vastaan syytteet viharikoksista ja muista rikoksista, joista osa voi johtaa kuolemantuomioon, Sessions sanoi.

Epäilty mies avasi tulen synagogassa jumalanpalvelukseen kokoontuneita ihmisiä kohti. Synagogassa vietettiin sapattia ja vauvan nimenantojuhlaa.

Pittsburghissa asuva mies oli eri lähteiden mukaan huutanut "Kaikkien juutalaisten on kuoltava" ennen kuin hän alkoi ampua. Mies haavoittui itsekin iskussa ja hänen kerrotaan olevan "kohtalaisessa kunnossa". Teon motiivi on toistaiseksi epäselvä, mutta mediatietojen mukaan mies on julkaissut viime aikoina sosiaalisessa mediassa useita antisemitistisiä ja väkivaltaisia päivityksiä, viimeisimmän vain tunteja ennen hyökkäystä.

Tiettävästi 46-vuotiaalla miehellä ei ole aiempaa rikostaustaa. Hänen epäillään toimineen yksin.

Isku tuomittiin myös Euroopassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo matkustavansa hyökkäyspaikalle Pittsburghiin. Trump on tuominnut iskun antisemitistiseksi ja "hyökkäyksesi ihmisyyttä vastaan".

– Koko Amerikka suree juutalaisamerikkalaisten massamurhaa, Trump tviittasi.

Trumpin mukaan Yhdysvalloissa lasketaan liput puolitankoon uhrien muiston kunnioittamiseksi. Trumpin antaman käskyn mukaan liput ovat puolitangossa muun muassa Valkoisessa talossa ja julkisilla paikoilla ensi keskiviikkona.

Isku on tuomittu myös Euroopassa. Saksan liittokansleri Angela Merkel kuvasi hyökkäystä "silmittömäksi antisemitistiseksi vihaksi". Merkelin mukaan kaikkien on noustava juutalaisvihamielisyyttä vastaan.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsi vahvasti iskun ja välitti osanottonsa uhrien perheille.