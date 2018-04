Järjestö: Syyrian ohjusiskuissa kuoli 26 hallinnon taistelijaa

Syyriassa hallituksen joukkojen tukikohtaan tehdyssä ohjusiskussa on kuollut 26 hallinnon puolesta taistellutta, sanoo sotaa seuraava The Syrian Observatory of Human Rights. Sen mukaan surmansa saaneet taistelijat olivat pääosin iranilaisia.

Järjestö arvioi, että Hamassa tehdyn iskun tekijä on luultavasti Israel.

Syyrian valtion uutistoimisto Sana kertoi aiemmin, että Haman ja Aleppon provinsseissa sijaitseviin tukikohtiin oli ammuttu ohjuksia.

Uutistoimisto ei kertonut mahdollisista uhreista tai nimennyt iskujen tekijää.