Järjestö: Turkin iskuissa kuollut ainakin 15 ihmistä – maavoimien hyökkäys alkoi Syyriassa

Turkin sotilasoperaatio kurdijoukkoja vastaan alkoi keskiviikkona Pohjois-Syyriassa. Tuhannet siviilit joutuivat pakenemaan hyökkäyksen alta, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights. Ihmiset pakenivat muun muassa rajan tuntumassa sijaitsevasta Ras al-Ainin kaupungista.

Turkki käynnisti ensin iltapäivällä ilmaiskut alueella. Myöhään keskiviikkoiltana maan puolustusministeriö kertoi myös aloittaneensa maavoimien hyökkäyksen syyrialaisten kapinallisryhmien kanssa.

Sotaa tarkkailevan järjestön mukaan Turkin hyökkäyksessä kuoli keskiviikkoiltana ainakin 15 ihmistä, joista kahdeksan siviilejä. Myös uutistoimisto AFP kertoi paikalta pakenevista perheistä, jotka pakkasivat tavaroitaan autoihin.

Turkki puolestaan raportoi, että sen puolelle rajaa olisi ammuttu kranaatteja Syyrian puolelta. Kukaan ei haavoittunut iskussa, kertoi turkkilaiskanava NTV.

Suomen Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkijaesiupseerin Antti Parosen mukaan Turkin operaatio ei välttämättä kestä pitkään.

– (Turkin presidentti Recep Tayyip) Erdogan on ilmoittanut noin 30 kilometrin vyöhykkeestä, joka yritetään luoda Turkin etelärajalle. Jos tästä oletuksesta lähdetään liikkeelle, sodankäynnillisiin periaatteisiin nojaten operaation pitäisi kestää 2–3 päivää sen jälkeen, kun maahyökkäys on alkanut.

Turkki itse kertoi hyökkäyksen olevan terrorismin torjuntaa. Turkin mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle. YPG:llä on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestöön PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei ole kuitenkaan uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.

Väkivaltaa siviilejä kohtaan

Turkki on jo pitkään halunnut estää kurdialueen synnyn Syyrian-vastaiselle rajalleen. Vielä ei voi arvioida, mitä Turkki valtaamillaan alueilla tekee. Maa itse on sanonut luovansa alueelle "turvavyöhykkeen", jonne on määrä palauttaa Syyrian pakolaisia. Turkin mukaan operaatio tukee pakolaisten kotiinpaluuta, arvostelijat taas pelkäävät, että alueella on tapahtumassa väestönvaihto.

Keskiviikkona alueelta paenneet siviilit ovat nimenomaan alueilta, jonne Turkin turvavyöhykettä on suunniteltu.

Turkin aiemmin valtaamilla alueilla Syyrian Afrinissa kansalaisjärjestöt ovat syyttäneet Turkkia ja sen liittolaisina toimineita Syyrian kapinallisryhmiä sieppauksista, ryöstöistä ja kidutuksista. Näistä on raportoinut muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Kurdijoukkojen edustaja Mustafa Bali kertoi Twitterissä, että Turkin joukot olisivat myös pommittaneet Kobanen kaupunkia, joka toimi kurdijoukkojen ja äärijärjestö Isisin välisten taisteluiden näyttämönä aiemmin.

Kurdialue on Isisiä vastaan käytyjen taisteluiden jälkeen ollut varsin rauhallista seutua sodan runtelemassa Syyriassa, mutta Turkin hyökkäyksen myötä tilanne voi muuttua.

Trump: "Huono idea"

Ovet Turkin hyökkäykselle avasi amerikkalaisjoukkojen vetäytyminen alueelta presidentti Donald Trumpin määräyksen jälkeen. Yhdysvallat taisteli aiemmin kurdien rinnalla äärijärjestö Isisiä vastaan.

Trump on saanut harvinaisen kovasanaista arvostelua päätöksestään jopa tukijoiltaan.

Hän itse on puolustanut toimiaan ja pitäytynyt arvostelemasta Turkkia. Keskiviikkona hän kuitenkin totesi, että Turkin hyökkäys on "huono idea".

Hän vaati myös kannanotossaan Turkkia huolehtimaan Isisin vangituista taistelijoista. Turkki ei ole luvannut näin tehdä, vaan on vaatinut Euroopan valtiota vastaanottamaan eurooppalaisia Isis-taistelijoita.

Al-Holin vankileiri, jossa on myös suomalaisia, sijaitsee Turkin suunnitteleman hyökkäysalueen ulkopuolella.