Järjestö: Turkin iskuissa kuollut yli 10 ihmistä

Turkin iskuissa on kuollut jo ainakin 11 ihmistä, joista kahdeksan on siviilejä, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Saman järjestön mukaan tuhannet ovat paenneet Turkin hyökkäyksen alta Pohjois-Syyriassa. Myös uutistoimisto AFP:n paikalla oleva kirjeenvaihtaja on raportoinut paikalta pakenevista, tavaroitaan pakkaavista perheistä.

Turkki aloitti tänään hyökkäyksen Pohjois-Syyrian alueelle.